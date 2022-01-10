Відомий педіатр Євген Комаровський вважає, що регулярні фізичні навантаження і позитивний емоційний стан можуть реально подовжити людині життя. Про це він розповів в ефірі одного з українських телеканалів.

Рух – це життя

За словами медика, фізичні навантаження вкрай важливі для людського організму, який за своєю природою досить ледачий. У тому сенсі, що, коли людина починає вести малорухливий спосіб життя, організм робить висновок, що більшість його захисних функцій вже не потрібні і відключає їх.

– Як тільки ви перестаєте рухатися, еволюція або боженька отримує сигнал: ця людина не рухається, вона еволюції не потрібна. Тому тріпайтеся до останнього. Потрібно щось з собою робити, треба себе змушувати, врешті-решт. Це сигнали, – пояснив Комаровський.

Відгородити себе від негативу

Другий спосіб зберегти здоров’я і тим самим подовжити своє життя, на думку Євгена Комаровського, полягає в підтримці виключно позитивного емоційного стану. У тому сенсі, що потрібно максимально оточувати себе приємними людьми і захищатися від тих, хто пробуджує в вас негатив.

– Якщо у вас вдома суцільне з’ясування стосунків і мордобій, міняйте це. Краще жити на орендованій квартирі, але не зустрічатися щодня з людиною, яка тебе не любить, ненавидить, з якою у тебе конфлікти, – це дуже шкідливо для здоров’я, – переконаний педіатр.

За його словами, негатив провокує викид адреналіну і спазм судин, а це дуже несприятливо для організму. Наприклад, ніякими грошима не можна виправдати хама-начальника. Такі ситуації потрібно намагатися закривати для себе. Це іноді досить складно, але наше власне здоров’я набагато дорожче щоденного стресу, який нас поступово вбиває.

До слова, Євген Комаровський рекомендує при погіршенні стану здоров’я, коли людина відчуває, що у неїо підвищився кров’яний тиск, не хапатися відразу за таблетки, а краще просто полежати, відпочити. І вже наступного дня, якщо не стало краще, звернутися до лікаря. Інтенсивна медикаментозна атака може призвести до ішемічного інсульту, пояснив медик.

Як повідомлялося раніше, Євген Комаровський також назвав головні симптоми варіантів коронавірусу Дельта і Омікрон.

Фото: архив Євгена Комаровського