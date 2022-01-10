Известный педиатр Евгений Комаровский считает, что регулярные физические нагрузки и позитивное эмоциональное состояние могут реально продлить человеку жизнь. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Движение – жизнь

По словам медика, физические нагрузки крайне важны для человеческого организма, который по своей природе довольно ленив. В том смысле, что, когда человек начинает вести малоподвижный образ жизни, организм делает вывод, что многие его защитные функции уже не нужны и отключает их.

— Как только вы перестаете двигаться, эволюция или боженька получает сигнал: этот человек не движется, он эволюции не нужен. Поэтому трепыхайтесь до последнего. Нужно что-то с собой делать, надо себя заставлять, в конце концов. Это сигналы, — пояснил Комаровский.

Отгородить себя от негатива

Второй способ сохранить здоровье и тем самым продлить свою жизнь, по мнению Евгения Комаровского, заключается в поддержке исключительно позитивного эмоционального состояния. В том смысле, что нужно максимально окружать себя приятными людьми и защищаться от тех, кто пробуждает в вас негатив.

— Если у вас дома сплошное выяснение отношений и мордобой, меняйте это. Лучше жить на съемной квартире, но не встречаться каждый день с человеком, который тебя не любит, ненавидит, с которым у тебя конфликты – это очень вредно для здоровья, — убежден педиатр.

По его словам, негатив провоцирует выброс адреналина и спазм сосудов, а это весьма неблагоприятно для организма. К примеру, никакими деньгами нельзя оправдать хама-начальника. Такие ситуации нужно пытаться закрывать для себя. Это иногда довольно сложно, но наше собственное здоровье гораздо дороже ежедневного стресса, который нас постепенно убивает.

К слову, Евгений Комаровский рекомендует при ухудшении состоянии здоровья, когда человек чувствует, что у него повысилось кровяное давление, не хвататься сразу за таблетки, а просто полежать, отдохнуть. И уже на следующий день, если не стало лучше, обратиться к врачу. Интенсивная лекарственная атака может привести к ишемическому инсульту, объяснил медик.

Как сообщалось ранее, Евгений Комаровский также назвал главные симптомы вариантов коронавируса Дельта и Омикрон.

Фото: архив Комаровского