Уже с августа 2022 года пациенты начнут получать электронные рецепты на антибиотики. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины.

— Это первый этап внедрения электронного рецепта на все рецептурные препараты в Украине и первый шаг в решении проблемы неконтролируемого употребления лекарственных средств, — говорится в сообщении.

Отмечается, что регулирование отпуска антибиотиков путем введения электронного рецепта – одно из решений, которое позволит отслеживать данные о назначении и объемах использования антибиотиков в Украине.

А также противостоять антибиотикорезистентности, в результате которой все больше и больше инфекций приобретают устойчивость к медикаментам.

Сейчас смотрят

Электронный рецепт можно получить у любого врача, независимо от наличия декларации. Однако необходимым условием есть регистрация в электронной системе здравоохранения.

Каждый пациент может это сделать, заключив декларацию с семейным врачом или зарегистрировавшись в системе на приеме у любого другого врача.

Если у вас уже есть декларация, то во время следующего визита к врачу убедитесь, что все ваши данные внесены в систему корректно.