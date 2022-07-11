Вже з серпня 2022 року пацієнти почнуть отримувати електронні рецепти на антибіотики. Про це повідомила пресслужба МОЗ України.

– Це перший етап впровадження електронного рецепта на всі рецептурні препарати в Україні і перший крок у вирішенні проблеми неконтрольованого вживання лікарських засобів, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що регулювання відпуску антибіотиків шляхом введення електронного рецепту – одне з рішень, яке дозволить відстежувати дані про призначення та обсяги використання антибіотиків в Україні.

А також протистояти антибіотикорезистентності, в результаті якої все більше і більше інфекцій набувають стійкість до медикаментів.

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Електронний рецепт можна отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації. Однак необхідною умовою є реєстрація в електронній системі охорони здоров’я.

Кожен пацієнт може це зробити, уклавши декларацію з сімейним лікарем або зареєструвавшись в системі на прийомі у будь-якого іншого лікаря.

Якщо у вас вже є декларація, то під час наступного візиту до лікаря переконайтеся, що всі ваші дані внесені в систему коректно.