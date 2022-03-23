Из-за войны в Украине почти 12 млн человек вынуждены были покинуть свой дом, изменить жизнь в считанные дни и переехать в новые города и общины.

В UNICEF рассказали, как поддержать беженцев и переселенцев.

Базовые рекомендации:

давать возможность человеку побыть одному;

воздерживаться от дополнительных вопросов и разговоров, если человек сам не инициирует их;

помочь в воспитании детей;

найти информацию о том, где можно получить помощь для внутриперемещенных лиц в вашей общине;

воспринимать любые вопросы с пониманием;

не приобщаться к эмоциональным разговорам в обществе, касающимся негативных историй, связанных с поведением людей, которые переехали из других регионов и жили или живут в вашей общине;

помогать людям вовлекаться в работу, волонтерскую деятельность по месту прибытия и временного пребывания.

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Война в Украине вызвала волну эмиграции в разные страны Европы. Украинцы пытаются адаптироваться к новым условиям жизни. В этом им помогают волонтеры.

Источник: UNICEF Ukraine