Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

Как помочь переселенцам адаптироваться к новым условиям

23 марта 2022, 12:37
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
дети и война
Источник: Depositphotos

Из-за войны в Украине почти 12 млн человек вынуждены были покинуть свой дом, изменить жизнь в считанные дни и переехать в новые города и общины.

В UNICEF рассказали, как поддержать беженцев и переселенцев.

Базовые рекомендации:

  • давать возможность человеку побыть одному;
  • воздерживаться от дополнительных вопросов и разговоров, если человек сам не инициирует их;
  • помочь в воспитании детей;
  • найти информацию о том, где можно получить помощь для внутриперемещенных лиц в вашей общине;
  • воспринимать любые вопросы с пониманием;
  • не приобщаться к эмоциональным разговорам в обществе, касающимся негативных историй, связанных с поведением людей, которые переехали из других регионов и жили или живут в вашей общине;
  • помогать людям вовлекаться в работу, волонтерскую деятельность по месту прибытия и временного пребывания.
Читайте также:
вагітнаГде беременные украинки могут получить помощь при родах

Война в Украине вызвала волну эмиграции в разные страны Европы. Украинцы пытаются адаптироваться к новым условиям жизни. В этом им помогают волонтеры.

Источник: UNICEF Ukraine

Теги
Беженцы , Війна в Україні , Елена Зеленская , Переселенці
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь