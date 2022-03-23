Через війну в Україні майже 12 млн людей вимушені були залишити свій дім, змінити життя за лічені дні та переїхати у нові міста й громади.
В UNICEF розповіли, як підтримати біженців та переселенців.
Базові рекомендації:
- давати змогу людині побути наодинці;
- утримуватися від додаткових запитань та розмов, якщо людина сама їх не ініціює;
- допомогти у вихованні дітей;
- знайти інформацію про те, де можна отримати допомогу для внутрішньопереміщених осіб у вашій громаді;
- сприймати будь-які запитання з розумінням;
- не залучатися до емоційних розмов у громаді, що стосуються негативних історій, пов’язаних з поведінкою людей, які переїхали з інших регіонів і жили чи наразі живуть у вашій громаді;
- допомагати людям залучатися до роботи, волонтерської діяльності за місцем прибуття та тимчасового перебування.
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Війна в Україні спричинила хвилю еміграції до різних країн Європи. Українці наразі намагаються адаптуватися до нових умов життя. У цьому їм допомагають волонтери.
Джерело: UNICEF Ukraine