Через війну в Україні майже 12 млн людей вимушені були залишити свій дім, змінити життя за лічені дні та переїхати у нові міста й громади.

В UNICEF розповіли, як підтримати біженців та переселенців.

Базові рекомендації:

давати змогу людині побути наодинці;

утримуватися від додаткових запитань та розмов, якщо людина сама їх не ініціює;

допомогти у вихованні дітей;

знайти інформацію про те, де можна отримати допомогу для внутрішньопереміщених осіб у вашій громаді;

сприймати будь-які запитання з розумінням;

не залучатися до емоційних розмов у громаді, що стосуються негативних історій, пов’язаних з поведінкою людей, які переїхали з інших регіонів і жили чи наразі живуть у вашій громаді;

допомагати людям залучатися до роботи, волонтерської діяльності за місцем прибуття та тимчасового перебування.

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Війна в Україні спричинила хвилю еміграції до різних країн Європи. Українці наразі намагаються адаптуватися до нових умов життя. У цьому їм допомагають волонтери.

Джерело: UNICEF Ukraine