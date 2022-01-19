Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтемы Видео
Новини

В качестве гуманитарной помощи: Украина получит от Китая новую партию вакцины от Covid-19

19 января 2022, 15:30
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вакцины
Источник: Depositphotos

Кабинет министров Украины уполномочил министра здравоохранения Виктора Ляшко подписать письмо-обязательство правительства относительно получения гуманитарной помощи из Китайской Народной Республики в виде вакцины от Covid-19.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Читайте также:
В качестве гуманитарной помощи: Украина получит от Китая новую партию вакцины от Covid-19Больше всего Covid-случаев за все время. В Ивано-Франковской области ухудшилась эпидситуация

Речь идет о вакцине CoronaVac от компании Sinovac Biotech.

Как ранее отмечали в Минздраве, вакцина от Covid-19 CoronaVac, которую разработала китайская биофармацевтическая компания Sinovac Biotech, является инактивированным вакцинальным препаратом, в состав которого входит неактивный, убитый вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

CoronaVac одобрена ВОЗ для экстренного использования и применяется в 40 странах, таких как Китай, Турция, Аргентина, Бразилия, Мексика, Индонезия, Казахстан, Армения, Грузия и др.

В Минздраве сообщили, что прививка вакциной CoronaVac позволяет путешествовать в 50 стран мира, в частности в Австрию, Испанию, Грецию, Финляндию, Швецию, Нидерланды и др.

Источник: Гончаренко, МОЗ

Теги
Віктор Ляшко , Вакцина Sinovac Biotech от коронавируса , Вакцинация , Китай , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , Україна-Китай , уряд
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь