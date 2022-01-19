В Ивано-Франковской области фиксируется наибольший рост заболеваемости коронавирусом.

В регионе – 1 575 новых случаев болезни.

– Это наибольшее количество случаев за все время пандемии, – отметил руководитель ГУ Ивано-Франковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Руслан Савчук.

В то же время значительное количество заболевших среди детей – 139.

В частности, заболели и 30 медицинских работников.

Больше всего больных в Ивано-Франковском районе – 772 человека.

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 19 января 2022 года в стране инфицирование подтвердили в целом у 3 780 903 человек. За сутки – 12 815 новых случаев болезни. Заразились 1 422 ребенка и 464 медработника.

Что касается количества летальных исходов, то в течение всего времени вирус унес жизни 98 712 человек, за последние сутки – 163 смерти.

В то же время выздороветь в целом удалось 3 567 336 людям, за день – 5 413 украинцам.

Кроме Ивано-Франковской области, много новых случаев во Львовской, Сумской, Винницкой, Харьковской, Хмельницкой областях.

Источник: Руслан Савчук