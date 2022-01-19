В Івано-Франківській області фіксується найбільше зростання захворюваності на коронавірус.

У регіоні – 1 575 нових випадків хвороби.

– Це найбільша кількість випадків за весь час пандемії, – зазначив керівник ДУ Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Руслан Савчук.

Водночас значна кількість хворих серед дітей – 139.

Зокрема, захворіли й 30 медичних працівників.

Найбільше хворих в Івано-Франківському районі – 772 особи.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 19 січня 2022 року у країні інфікування підтвердили загалом у 3 780 903 людей. За добу – 12 815 нових випадків хвороби. Заразилися 1 422 дитини та 464 медпрацівники.

Щодо кількості летальних випадків, то протягом усього часу вірус забрав життя 98 712 людей, за останню добу – 163 смерті.

Водночас одужати загалом вдалося 3 567 336 особам, за день – 5 413 українцям.

Окрім Івано-Франківщини, багато нових випадків у Львівській, Сумській, Вінницькій, Харківській, Хмельницькій областях.

Джерело: Руслан Савчук