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Як гуманітарну допомогу: Україна отримає від Китаю нову партію вакцини від Covid-19

19 Січня 2022, 15:30
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вакцины
Джерело: Depositphotos

Кабінет міністрів України уповноважив міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка підписати лист-зобов’язання уряду щодо отримання гуманітарної допомоги з Китайської Народної Республіки у вигляді вакцини від Covid-19.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Йдеться про вакцину CoronaVac від компанії Sinovac Biotech.

Як раніше зазначали в МОЗ, вакцина від Covid-19 CoronaVac, яку розробила китайська біофармацевтична компанія Sinovac Biotech, є інактивованим вакцинальним препаратом, до складу якого входить неактивний, убитий вірус. Організм реагує на нього і виробляє імунітет.

CoronaVac схвалена ВООЗ для екстреного використання і застосовується в 40 країнах, як-от Китай, Туреччина, Аргентина, Бразилія, Мексика, Індонезія, Казахстан, Вірменія, Грузія та ін.

У МОЗ повідомили, що щеплення вакциною CoronaVac дає можливість подорожувати до 50 країн світу, зокрема в Австрію, Іспанію, Грецію, Фінляндію, Швецію, Нідерланди та ін.

Джерело: Гончаренко, МОЗ

Теги
Віктор Ляшко , Вакцина Sinovac Biotech від коронавірусу , Вакцинація , Китай , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , Україна-Китай , уряд
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