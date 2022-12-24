Синдром нарушения внимания и активности – это нарушение, связанное с особенностями развития нервной системы, обусловленными биологическими особенностями мозга. Встречается около 5% детей и 3% взрослых.

Синдром может негативно влиять на социализацию, возникновение других психических расстройств, отношения с партнером и детьми, на обучение и карьеру. Человек, страдающий синдромом рассеянный, не способный сосредоточиться, находится в постоянном движении, гиперактивен, импульсивный.

Убедительных научных доказательств, что питание может улучшить внимание нет. В то же время результаты исследований показывают, что определенная пища способна облегчить состояние.

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Пищевые привычки помогают мозгу работать лучше и уменьшают такие симптомы, как беспокойство или отсутствие концентрации.

Рекомендуемая еда

Эксперты в области здравоохранения считают, что все, что полезно для мозга, скорее всего, будет полезно и людям с синдромом:

Высокое содержание белка. Его источники фасоль, сыр, яйца, мясо и орехи. Ешьте их утром и во время перекусов. Это может улучшить концентрацию и, вероятно, продлить действие лекарства против синдрома.

Сложные углеводы. Добавьте в рацион овощи и фрукты (апельсины, мандарины, груши, грейпфруты, яблоки и киви). Употребление их вечером помогает уснуть.

Больше омега-3 жирных кислот. Больше всего их в тунце, лососе и холодноводной белой рыбе. Также омега-3 содержатся в растительной пище: грецкие и бразильские орехи, оливковое и рапсовое масло. При недостаточности этих продуктов в диете следует принимать диетические добавки.

Чего не следует употреблять

Простые углеводы. Следует уменьшить потребление продуктов с содержанием свободного сахара: конфеты, кукурузный сироп, мед, сахар, фруктовый сок, изделия из белой муки, белый рис, картофель без кожуры.

Витамины и минералы

Здесь мнения экспертов разнятся. Одни рекомендуют людям с синдромом нарушения внимания каждый день принимать витаминно-минеральные комплексы. Другие считают, что при сбалансированном питании дополнительные витамины и микроэлементы не нужны, а большие дозы их могут быть токсичными.

Симптомы синдрома нарушения внимания у разных людей отличаются, аналогично могут быть существенные отличия в потребности в нутриентах. Прежде чем принимать диетические добавки, посоветуйтесь со своим лечащим врачом.

Элиминационная диета

Предусматривает исключение из рациона определенного продукта или ингредиента, который может ухудшать симптомы. Если состояние улучшается или симптомы исчезают, следует избегать этого продукта.

Исследования по эффективности элиминационной диеты продолжаются, и результаты не однозначны. Но они свидетельствуют, что некоторые пищевые красители и консерванты делают детей более гиперактивными.

Исключение консервантов и пищевых красителей из рациона является разумным вариантом для детей с синдромом. Эксперты рекомендуют избегать таких веществ:

Искусственные красители, особенно красный и желтый.

Пищевые добавки, такие как аспартам, глутамат натрия и нитриты. Некоторые исследования связывают гиперактивность с консервантом бензоатом натрия.

Сахар. После употребления конфет или других сладких продуктов некоторые дети становятся гиперактивными. Однако доказательств, что именно это причина синдрома, нет. Сладкие продукты должны быть ограничены и составлять небольшую долю в питании. Но можно попытаться минимизировать их количество, чтобы увидеть, улучшатся ли симптомы.

Кофеин. Исследования показали, что кофеин в небольшом количестве может помочь при некоторых симптомах нарушения внимания и активности у детей. Впрочем, побочные эффекты кофеина превосходят любую потенциальную пользу. Большинство экспертов рекомендуют употреблять его как можно меньше или избегать. Если вы принимаете лекарства против синдрома, кофеин может усугублять их побочные эффекты.

Источник: Олег Швец.