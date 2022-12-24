Синдром може негативно впливати на соціалізацію, виникнення інших психічних розладів, на стосунки з партнером та дітьми, на навчання і кар’єру. Людина, що страждає на синдром неуважна, розсіяна, не здатна зосередитися, знаходиться у постійному русі, гіперактивна, імпульсивна.

Переконливих наукових доказів, що харчування може покращити увагу чи зосередженість немає. Водночас результати досліджень демонструють те, що певна їжа здатна полегшити стан.

Харчові звички допомагають мозку працювати краще та зменшують такі симптоми, як неспокій або відсутність концентрації.

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Рекомендована їжа

Експерти у галузі охорони здоров’я вважають, що все, що корисно для мозку, швидше за все, буде корисним і для людей з синдромом порушення уваги:

Високий вміст білка. Його джерела є квасоля, сир, яйця, м’ясо та горіхи. Їжте їх вранці та під час перекусів. Це може покращити концентрацію та, ймовірно, подовжити дію ліків.

Складні вуглеводи. Додайте у раціон овочі та фрукти (апельсини, мандарини, груші, грейпфрути, яблука та ківі). Вживання їх ввечері допомагає заснути.

Більше омега-3 жирних кислот. Найбільше їх у тунці, лососі та у холодноводній білій рибі. Також омега-3 містяться в рослинній їжі: волоські та бразильські горіхи, оливкова та ріпакова олія. При недостатності цих продуктів у дієті варто р приймати дієтичні добавки.

Чого не слід вживати

Прості вуглеводи. Слід зменшити споживання продуктів із вмістом вільного цукру: цукерки, кукурудзяний сироп, мед, цукор, фруктовий сік, вироби з білого борошна, білий рис, картопля без шкірки.

Вітаміни та мінерали

Тут думки експертів різняться. Одні рекомендують щодня приймати вітамінно-мінеральні комплекси. Інші вважають, що при збалансованому харчуванні, додаткові вітаміни та мікроелементи не потрібні, а завеликі дози їх можуть бути токсичними.

Симптоми порушення уваги та активності у різних людей відрізняються, аналогічно можуть бути суттєві відмінності у потребі в нутрієнтах. Перш ніж приймати дієтичні добавки, порадьтеся зі своїм лікарем.

Елімінаційна дієта

Передбачає виключення з раціону певного продукту чи інгредієнта, який потенційно може погіршувати симптоми. Якщо стан покращується або симптоми зникають, слід уникати цього продукта.

Дослідження щодо ефективності елімінаційної дієти тривають, і результати не є однозначними. Але вони все ж таки свідчать, що деякі харчові барвники та консерванти роблять дітей більш гіперактивними.

Виключення консервантів і харчових барвників з раціону є розумним варіантом для дітей із СПУА. Експерти рекомендують людям з синдромом уникати таких речовин:

Штучні барвники, особливо червоний і жовтий.

Харчові добавки, такі як аспартам, глутамат натрію і нітрити. Деякі дослідження пов’язують гіперактивність з консервантом бензоатом натрію.

Цукор. Після вживання цукерок або інших солодких продуктів деякі діти стають гіперактивними. Проте доказів, що саме це є причиною синдрому, немає. Солодкі продукти мають бути обмежені та складати лише невелику частку у харчуванні. Але можна спробувати мінімізувати їх кількість, щоб побачити, чи покращаться симптоми.

Кофеїн. Дослідження показали, що кофеїн у невеликій кількості може допомогти при деяких симптомах порушення уваги актвиності у дітей. Втім, побічні ефекти кофеїну переважають будь-яку потенційну користь. Більшість експертів рекомендують вживати його якнайменше або уникати. Якщо ви приймаєте ліки проти синдрому порушення уваги і активності, кофеїн може посилювати їхні побічні ефекти.

Джерело: Олег Швець