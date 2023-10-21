В Минздраве утвердили этику общения с будущими родителями, родителями, опекунам и другими законными представителями о диагнозе ребенка. Он будет действовать для сообщения о наследственных и врожденных патологиях или болезнях, которые могут привести к инвалидности или смерти.

Также этим порядком должны пользоваться врачи, которые сообщают диагноз детям после 14 лет.

Медик должен предоставить родителям полную информацию о состоянии здоровья ребенка, необходимых исследованиях и лечении, а также рассказать все прогнозы по развитию заболевания.

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Информацию нужно подавать нейтрально, с простой лексикой, без профессионализмов. Также врач должен рассказать о болезни полностью все, что ему известно.

Врач не должен рекомендовать прерывать беременность или каким-либо образом влиять на решение родителей об отказе от ребенка. Исключением являются, медицинские показания для прерывания беременности.

Специалист может лишь предоставить родителям все возможные варианты лечения, но решение всегда за законными представителями ребенка.

По данным ВОЗ, от 4-6% детей рождаются с пороками развития. А у 15% детей патология обнаруживают в течение первых 5-10 лет жизни.