У МОЗ затвердили етику спілкування з майбутніми батьками, батьками, опікунам та іншими законними представниками про діагноз дитини. Він діятиме для повідомлення про спадкові та вродженні патології або хвороби, що можуть призвести до інвалідності чи смерті.

Також цим порядком повинні користуватися лікарі, які повідомляють діагноз дітям після 14 років.

Медик повинен надати батькам повну інформацію про стан здоров’я дитини, необхідні дослідження та лікування, а також розповісти всі прогнози щодо розвитку захворювання.

Зараз дивляться

Інформацію потрібно подавати нейтрально, з простою лексикою, без професіоналізмів. Також лікар має розповісти про хворобу повністю все, що йому відомо.

Лікар не повинен рекомендувати переривати вагітність або будь-яким чином впливати на рішення батьків про відмову від дитини. Винятком є, медичні покази для переривання вагітності.

Фахівець може лише надати батькам всі можливі варіанти лікування, але рішення завжди за законними представниками дитини.

За даними ВООЗ, від 4-6% дітей народжуються із вадами розвитку. А у 15% дітей патологія виявляють протягом перших 5-10 років життя.