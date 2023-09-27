Дітям із вродженими вадами серця рекомендовано отримувати щеплення від усіх інфекцій відповідно до Національного календаря щеплень.
Більше того, кардіологиня Марія Павленко переконує, що таким діткам показані і додаткові щеплення:
- від сезонного вірусу грипу, починаючи із шестимісячного віку;
- від пневмококової інфекції — варто розпочати із 6 місяців або пізніше (якщо діагноз вродженої вади серця був установлений пізніше);
- від коронавірусу, оскільки діти з вродженими вадами серця мають високий ризик важкого перебігу цього захворювання;
- від менінгокока;
- від папіломавірусу людини (HPV).
Діти з вродженими вадами серця мають більший ризик виникнення та важкого перебігу інфекційних захворювань. Тому надзвичайно важливо докласти максимум зусиль, щоб убезпечити їх від інфікування.
– На жаль, сьогодні рівень охоплення вакцинацією дітей із вродженими вадами серця досить низький – через існування неймовірних міфів та недостатню кількість інформації про вакцинацію, – говорить кардіологиня.
Марія Павленко роз’яснює, які існують особливості вакцинації дітей із вродженими вадами серця.
Варто відтермінувати щеплення, якщо у дитини знижений імунний захист (наприклад, синдром Ді Джорджі), або якщо малюк приймає препарати, що пригнічують певні ланки імунної системи.
Це стосується і дітей, яким при оперативному втручанні на серці застосовували штучний кровообіг, і діти отримували ті чи інші препарати крові, імуноглобуліни.
Якщо у дитини пригнічена робота селезінки, або її взагалі немає, тоді рекомендують робити додаткову вакцинацію від пневмокока та менінгокока.
Дітям з вадами серця, яким показане оперативне втручання, неживі вакцини можна вводити за один тиждень до операції, живі — за три тижні.
Після оперативного втручання варто зачекати принаймні один тиждень, щоб не сплутати побічну реакцію на вакцину зі скаргами в післяопераційному періоді.
Вакцинація є важливою складовою якісного та здорового життя всіх дітей, зокрема й тих, які мають вроджені вади серця.
Джерело: Бережи себе