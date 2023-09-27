Дітям із вродженими вадами серця рекомендовано отримувати щеплення від усіх інфекцій відповідно до Національного календаря щеплень.

Більше того, кардіологиня Марія Павленко переконує, що таким діткам показані і додаткові щеплення:

від сезонного вірусу грипу, починаючи із шестимісячного віку;

від пневмококової інфекції — варто розпочати із 6 місяців або пізніше (якщо діагноз вродженої вади серця був установлений пізніше);

від коронавірусу, оскільки діти з вродженими вадами серця мають високий ризик важкого перебігу цього захворювання;

від менінгокока;

від папіломавірусу людини (HPV).

Діти з вродженими вадами серця мають більший ризик виникнення та важкого перебігу інфекційних захворювань. Тому надзвичайно важливо докласти максимум зусиль, щоб убезпечити їх від інфікування.

Зараз дивляться

– На жаль, сьогодні рівень охоплення вакцинацією дітей із вродженими вадами серця досить низький – через існування неймовірних міфів та недостатню кількість інформації про вакцинацію, – говорить кардіологиня.

Марія Павленко роз’яснює, які існують особливості вакцинації дітей із вродженими вадами серця.

Варто відтермінувати щеплення, якщо у дитини знижений імунний захист (наприклад, синдром Ді Джорджі), або якщо малюк приймає препарати, що пригнічують певні ланки імунної системи.

Це стосується і дітей, яким при оперативному втручанні на серці застосовували штучний кровообіг, і діти отримували ті чи інші препарати крові, імуноглобуліни.

Якщо у дитини пригнічена робота селезінки, або її взагалі немає, тоді рекомендують робити додаткову вакцинацію від пневмокока та менінгокока.

Дітям з вадами серця, яким показане оперативне втручання, неживі вакцини можна вводити за один тиждень до операції, живі — за три тижні.

Після оперативного втручання варто зачекати принаймні один тиждень, щоб не сплутати побічну реакцію на вакцину зі скаргами в післяопераційному періоді.

Вакцинація є важливою складовою якісного та здорового життя всіх дітей, зокрема й тих, які мають вроджені вади серця.

Джерело: Бережи себе