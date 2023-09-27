Детям с врожденными пороками сердца рекомендуется получать прививки от всех инфекций в соответствии с Национальным календарем прививок.
Более того, кардиолог Мария Павленко утверждает, что таким детям показаны и дополнительные прививки:
- от сезонного вируса гриппа, начиная с шестимесячного возраста;
- от пневмококковой инфекции — стоит начать с 6 месяцев или позже (если диагноз врожденного порока сердца был установлен позже);
- от коронавируса, поскольку дети с врожденными пороками сердца имеют высокий риск тяжелого течения этого заболевания;
- от менингококка;
- от папилломавируса человека (HPV).
Дети с врожденными пороками сердца имеют больший риск возникновения и тяжелого течения инфекционных заболеваний. Поэтому чрезвычайно важно приложить максимум усилий, чтобы обезопасить их от инфицирования.
— К сожалению, сегодня уровень охвата вакцинацией детей с врожденными пороками сердца достаточно низкий — из-за существования невероятных мифов и недостаточной информации о вакцинации, — говорит кардиолог.
Мария Павленко разъясняет, какие существуют особенности вакцинации детей с врожденными пороками сердца.
Стоит отсрочить прививку, если у ребенка снижена иммунная защита (например, синдром Ди Джорджи), или если малыш принимает препараты, подавляющие определенные звенья иммунной системы.
Это касается и детей, которым при оперативном вмешательстве на сердце применяли искусственное кровообращение, и дети получали те или иные препараты крови, иммуноглобулины.
Если у ребенка подавлена работа селезенки, или ее вообще нет, тогда рекомендуют делать дополнительную вакцинацию от пневмококка и менингококка.
Детям с пороками сердца, которым показано оперативное вмешательство, неживые вакцины можно вводить за одну неделю до операции, живые — за три недели.
После оперативного вмешательства стоит подождать по крайней мере одну неделю, чтобы не спутать побочную реакцию на вакцину с жалобами в послеоперационном периоде.
Вакцинация является важной составляющей качественной и здоровой жизни всех детей, в том числе и тех, которые имеют врожденные пороки сердца.
Источник: Бережи себе