Детям с врожденными пороками сердца рекомендуется получать прививки от всех инфекций в соответствии с Национальным календарем прививок.

Более того, кардиолог Мария Павленко утверждает, что таким детям показаны и дополнительные прививки:

от сезонного вируса гриппа, начиная с шестимесячного возраста;

от пневмококковой инфекции — стоит начать с 6 месяцев или позже (если диагноз врожденного порока сердца был установлен позже);

от коронавируса, поскольку дети с врожденными пороками сердца имеют высокий риск тяжелого течения этого заболевания;

от менингококка;

от папилломавируса человека (HPV).

Дети с врожденными пороками сердца имеют больший риск возникновения и тяжелого течения инфекционных заболеваний. Поэтому чрезвычайно важно приложить максимум усилий, чтобы обезопасить их от инфицирования.

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— К сожалению, сегодня уровень охвата вакцинацией детей с врожденными пороками сердца достаточно низкий — из-за существования невероятных мифов и недостаточной информации о вакцинации, — говорит кардиолог.

Мария Павленко разъясняет, какие существуют особенности вакцинации детей с врожденными пороками сердца.

Стоит отсрочить прививку, если у ребенка снижена иммунная защита (например, синдром Ди Джорджи), или если малыш принимает препараты, подавляющие определенные звенья иммунной системы.

Это касается и детей, которым при оперативном вмешательстве на сердце применяли искусственное кровообращение, и дети получали те или иные препараты крови, иммуноглобулины.

Если у ребенка подавлена работа селезенки, или ее вообще нет, тогда рекомендуют делать дополнительную вакцинацию от пневмококка и менингококка.

Детям с пороками сердца, которым показано оперативное вмешательство, неживые вакцины можно вводить за одну неделю до операции, живые — за три недели.

После оперативного вмешательства стоит подождать по крайней мере одну неделю, чтобы не спутать побочную реакцию на вакцину с жалобами в послеоперационном периоде.

Вакцинация является важной составляющей качественной и здоровой жизни всех детей, в том числе и тех, которые имеют врожденные пороки сердца.

Источник: Бережи себе