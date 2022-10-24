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Как врачи и психологи: в больницах Украины капелланы теперь будут работать официально

24 октября 2022, 17:26
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
онкологія
Источник: Depositphotos

В больницах Украины капелланы будут теперь работать официально. В Национальный классификатор медицинских интервенций включен такой вид вмешательства по поддержке пациентов, как духовная опека, что, в частности, является неотъемлемой составляющей паллиативной помощи.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— В условиях полномасштабной войны в Украине очень важно ввести целостный подход к оказанию медицинской помощи, учитывающий как физические, так и психосоциальные аспекты каждого пациента, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что во многих ведущих странах мира должность капеллана приравнена к должности врача и психолога, он является полноправным членом мультидисциплинарной команды больничного учреждения.

Капелланы – профессионалы с высшим богословским образованием, прошедшие последипломную клиническую подготовку и уполномоченные осуществлять капелланскую деятельность в учреждениях здравоохранения. 

Капелланская опека распространяется не только на пациентов, а также на членов их семей и медицинских работников и другой больничный персонал.

При этом капелланские службы формируются с обязательным соблюдением принципа межконфессиональности, а капелланские услуги предлагаются исключительно на добровольной основе.

Уже сегодня в отдельных учреждениях здравоохранения, в частности, Франковщины, Киевщины и Львовщины, капелланы официально приняты на работу.

Источник
Минздрав
Теги
Лікарні МОЗ Украины Паліативна допомога психічні розлади Церква
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