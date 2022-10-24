У лікарнях України капелани будуть тепер працювати офіційно. До Національного класифікатора медичних інтервенцій включено такий вид втручання з підтримки пацієнтів, як духовна опіка, що, зокрема, є невід’ємною складовою паліативної допомоги.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– В умовах повномасштабної війни в Україні дуже важливо запровадити цілісний підхід до надання медичної допомоги, що враховує як фізичні, так і психосоціальні аспекти кожного пацієнта, – йдеться у повідомленні.

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Відзначається, що в багатьох провідних країнах світу посада капелана прирівняна до посади лікаря і психолога, він є повноправним членом мультидисциплінарної команди лікарняного закладу.

Капелани – професіонали з вищою богословською освітою, які пройшли післядипломну клінічну підготовку та уповноважені здійснювати капеланську діяльність у закладах охорони здоров’я.

Капеланська опіка поширюється не тільки на пацієнтів, а також на членів їхніх сімей та медичних працівників та інший лікарняний персонал.

При цьому капеланські служби формуються з обов’язковим дотриманням принципу міжконфесійності, а капеланські послуги пропонуються виключно на добровільній основі.

Вже сьогодні в окремих закладах охорони здоров’я, зокрема, Франківщини, Київщини та Львівщини, капелани офіційно прийняті на роботу.