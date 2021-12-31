В Украине 1 и 2 января не будут работать центры вакцинации от коронавируса. В это время вся страна празднует Новый год.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Работа центров вакцинации возобновится 3 января.

В Минздраве призвали приходить на прививки с 3 января. Контакты и перечень ближайших мест для вакцинации можно найти на сайте.

За минувшие сутки, 30 декабря, в Украине вакцинировались от Covid-19 101 705 человек. Первую дозу получили 27 065 человек, вторую дозу – 72 834 человека, дополнительную дозу получили 578 человек, бустерную дозу – 1 228 человек.

В целом уже 47,3% взрослых украинцев получили по крайней мере одну прививку от Covid-19. 44,1% взрослого населения Украины получили две дозы вакцины против коронавирусной болезни. Согласно рекомендациям ВОЗ показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%.

Согласно прогнозам СНБО, новую волну коронавируса в Украине ожидают в феврале 2022 года. Увеличение заболеваемости можно избежать благодаря вакцинации и соблюдению противоэпидемических мер.