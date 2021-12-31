В Україні 1 та 2 січня не працюватимуть центри вакцинації від коронавірусу. У цей час вся країна святкує Новий Рік.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Робота центрів вакцинації відновиться 3 січня.

У МОЗ закликали приходити на щеплення з 3 січня. Контакти та перелік найближчих місць для вакцинації можна знайти на сайті.

За минулу добу, 30 грудня, в Україні вакцинувалися від Covid-19 101 705 людей. Першу дозу отримали 27 065 людей, другу дозу – 72 834 людини, додаткову дозу отримали 578 людей, бустерну дозу – 1 228 людей.

Загалом вже 47,3% дорослих українців отримали принаймні одне щеплення від Covid-19. 44,1% дорослого населення України отримали дві дози вакцини проти коронавірусної хвороби. Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

Згідно з прогнозами РНБО, нову хвилю коронавірусу в Україні очікують у лютому 2022 року. Збільшення захворюваності можна уникнути завдяки вакцинації та дотримання протиепідемічних заходів.