Вакцинированные люди, которые перенесли коронавирус имеют вдвое больше риск заболеть Covid-19 снова, чем вакцинированные.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга. Он сослался на одно из исследований Центров по контролю и профилактике заболеваний в США.

— Вакцины обеспечивают более надежную защиту. Даже в случае инфицирования, вакцинированные переносят болезнь гораздо легче, — говорит Ляшко.

Единственным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является аллергическая реакция на первую дозу этой вакцины или на один из компонентов этого препарата.

Во временные противопоказания входят:

температура выше 38°C;

лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой — в таком случае вакцинация может быть проведена через 90 дней после окончания курса терапии;

противопоказанием есть 14 дней со времени введения вакцин против других инфекционных болезней, кроме инактивированной вакцины против гриппа, которую можно вводить в любое время, даже одновременно с Covid-вакциной в разные руки.

Государство обеспечило свободный доступ к вакцинам и позволило выбирать и комбинировать определенные иммунобиологические препараты. В соответствии с рекомендациями Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике разрешено сочетать: мРНК-вакцины, то есть первую прививку Moderna, вторую – Pfizer или наоборот. Если первая доза AstraZeneca, то для второй можно использовать уже мРНК-вакцину, то есть Moderna или Pfizer.

В то же время смешивание других типов вакцин сейчас не предусмотрено. То есть после Coronavac уколоть Moderna или Pfizer пока не рекомендуется.

Люди, получившие две дозы вакцин по смешанной схеме, считаются полностью иммунизированными и могут получить сертификат о вакцинации.