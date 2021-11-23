Невакциновані люди, які перенесли коронавірус мають вдвічі вищий ризик захворіти на Covid-19 знову, ніж вакциновані.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу. Він послався на одне з досліджень Центрів з контролю та профілактики захворювань в США.

– Вакцини забезпечують надійніший захист. Навіть у випадку інфікування, вакциновані переносять хворобу набагато легше, – каже Ляшко.

Єдиним постійним протипоказанням до щеплення конкретною вакциною є алергічна реакція на першу дозу цієї вакцини чи на один із компонентів цього препарату.

До тимчасових протипоказань входять:

температура вище 38°C;

лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою – у такому випадку вакцинація може бути проведена через 90 днів після закінчення курсу терапії;

протипоказом є 14 днів із часу введення вакцин проти інших інфекційних хвороб, крім інактивованої вакцини проти грипу, яку можна вводити в будь-який час, навіть одночасно з Covid-вакциною в різні руки.

Держава забезпечила вільний доступ до вакцин і дозволила обирати та комбінувати певні імунобіологічні препарати. Відповідно до рекомендацій Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики дозволено поєднувати: мРНК-вакцини, тобто перше щеплення Moderna, друге – Pfizer або навпаки. Якщо перша доза AstraZeneca, то для другої можна використати вже мРНК-вакцину, тобто Moderna або Pfizer.

Водночас змішування інших типів вакцин зараз не передбачено. Тобто після Coronavac вколоти Moderna або Pfizer поки не рекомендується.

Люди, які отримали дві дози вакцин за змішаною схемою, вважаються повністю імунізованими та можуть отримати сертифікат про вакцинацію.