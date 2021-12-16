Впервые за последние три месяца уровень госпитализаций в каждом из регионов Украины опустился ниже предельного значения у 60 человек на 100 тыс. населения.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 16 декабря. По его словам, две из трех Covid-коек с кислородом сейчас свободны. Занятость коек с кислородом уменьшилась в два раза — с 70% до 35%.

Кроме того, готовы к выходу из красного уровня эпидемической опасности Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области. Министерство уже инициировало созыв комиссии ТЭБ и ЧС для рассмотрения этого вопроса и принятия соответствующего решения.

Сейчас в красной зоне находятся Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.

15 декабря Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 марта 2022 года. В стране сохранятся все правила доступа к публичным местам с сертификатами о вакцинации от коронавируса, относительно ношения масок и дистанции.

По данным электронной системы здравоохранения, в ноябре 2021 года среди больных коронавирусной инфекцией 84% не прошли полный курс вакцинации. Среди госпитализированных — 91%.

Это означает, что девять из 10 госпитализированных – невакцинированы и не были защищены от тяжелого течения Covid-19.