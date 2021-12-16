Вперше за останні три місяці рівень госпіталізацій в кожному із регіонів України опустився нижче граничного значення у 60 осіб на 100 тис. населення.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 16 грудня. За його словами, два з трьох Covid-ліжок з киснем зараз вільні. Зайнятість ліжок з киснем зменшилася у два рази – з 70% до 35%.

Крім того, готові до виходу з червоного рівня епідемічної небезпеки Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська області. Міністерство вже ініціювало скликання комісії ТЕБ та НС для розгляду цього питання та прийняття відповідного рішення.

Зараз у червоній зоні перебувають Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська та Чернігівська області.

15 грудня Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину на території України до 31 березня 2022 року. У країні збережуться всі правила доступу до публічних місць із сертифікатами про вакцинацію проти коронавірусу, щодо носіння масок та дистанції.

За даними електронної системи охорони здоров’я, у листопаді 2021 року серед хворих на коронавірусну інфекцію 84% не пройшли повний курс вакцинації. Серед госпіталізованих – 91%.

Це означає, що дев’ять із 10 госпіталізованих – невакциновані та не були захищені від тяжкого перебігу Covid-19.