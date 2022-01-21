В Японии одобрили применение вакцины от коронавируса для детей от 5 до 11 лет.

Решение приняли в Министерстве здравоохранения страны.

Процесс иммунизации начнется в марте 2022 года.

Согласно информации, около 8 млн. детей будут иметь право получить прививку.

Детям будут вводить только треть от дозы для взрослого человека.

Хотя состав вакцины одинаковый, однако для этой категории населения будет разработан специальный препарат.

Вакцинация от коронавируса продолжается в мире с декабря 2020 года. Сначала уколы делали медикам, работникам образовательной сферы, затем – взрослым, подросткам и детям. Пока дети до 5 лет не могут вакцинироваться, для них пока нет рекомендаций экспертов. В Японии до этого решения уколы были доступны подросткам с 12 лет.

В Украине этот процесс длится с конца февраля 2021 года. После иммунизации людей, которые находятся в группе риска, прививка стала доступна всем гражданам страны, с октября начали вакцинировать и детей от 12 лет. Иммунизация самых маленьких граждан до 12 лет пока запрещена.