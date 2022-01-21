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Японія схвалила щеплення від коронавірусу для дітей від 5 років

21 Січня 2022, 08:52
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Японія схвалила щеплення від коронавірусу для дітей від 5 років
Джерело: Depositphotos

У Японії схвалили застосування вакцини від коронавірусу для дітей від 5 до 11 років.

Рішення ухвалили у Міністерстві охорони здоров’я країни.

Процес імунізації розпочнеться уже у березні 2022 року.

Згідно з інформацією, близько 8 млн. дітей матимуть право отримати щеплення.

Дітям вводитимуть лише третину від дози для дорослої людини.

Хоча склад вакцини однаковий, проте для цієї категорії населення розроблять спеціальний препарат.

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Вакцинація від коронавірусу триває у світі з грудня 2020 року. Спочатку уколи робили медикам, працівникам освітньої сфери, потім – дорослим, підліткам та дітям. Наразі лише діти до 5 років не можуть вакцинуватися, для них поки що немає рекомендацій експертів. У Японії до цього рішення уколи були доступні лише підліткам з 12 років.

В Україні цей процес триває з кінця лютого 2021-ого. Після імунізації людей, які перебувають у групі ризику, щеплення стало доступне всім громадянам країни, з жовтня почали вакцинувати й дітей від 12 років. Імунізація найменших громадян до 12 років поки що заборонена.

Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
Коронавірус Covid-19 , Японія
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