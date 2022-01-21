У Японії схвалили застосування вакцини від коронавірусу для дітей від 5 до 11 років.

Рішення ухвалили у Міністерстві охорони здоров’я країни.

Процес імунізації розпочнеться уже у березні 2022 року.

Згідно з інформацією, близько 8 млн. дітей матимуть право отримати щеплення.

Дітям вводитимуть лише третину від дози для дорослої людини.

Хоча склад вакцини однаковий, проте для цієї категорії населення розроблять спеціальний препарат.

Вакцинація від коронавірусу триває у світі з грудня 2020 року. Спочатку уколи робили медикам, працівникам освітньої сфери, потім – дорослим, підліткам та дітям. Наразі лише діти до 5 років не можуть вакцинуватися, для них поки що немає рекомендацій експертів. У Японії до цього рішення уколи були доступні лише підліткам з 12 років.

В Україні цей процес триває з кінця лютого 2021-ого. Після імунізації людей, які перебувають у групі ризику, щеплення стало доступне всім громадянам країни, з жовтня почали вакцинувати й дітей від 12 років. Імунізація найменших громадян до 12 років поки що заборонена.