Яворовский пирог – визитная карточка Галичины.
Секрет вкуснейшего блюда состоит в его начинке – нежнейшем картофеле и рассыпчатой гречке.
При этом его форма может быть какой угодно: квадратной, круглой, открытой или закрытой.
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Пирог можно есть с грибным супом, борщом, кислым молоком.
Как приготовить вкусный яворовский пирог – смотрите в нашем материале.
Ингредиенты
- мука – 400 г;
- сахар – 1 ст. л;
- сухие дрожжи – 1 ч. л;
- прессованные дрожжи – 10 г;
- вода – 200 мл;
- растительное масло – 2 ст. л;
- картофель – 6-8 шт.;
- гречка – 0,5 ст.;
- лук – 1 шт.;
- соль;
- перец.
Яворовский пирог: рецепт пошагово
- Сто грамм муки соединяем с дрожжами. Добавляем соль и теплую воду. Разводим в воде прессованные дрожжи и добавляем в муку. Накрываем полотенцем и оставляем на 1 час.
- В тесто добавляем всю остальную муку, замешиваем его. Накрываем и оставляем в теплом месте на 2 часа.
- Отвариваем картофельное пюре, гречку и соединяем. Добавляем в эту смесь лук (который перед этим нужно обжарить) и специи. Все аккуратно перемешиваем.
- Тесто разделяем на две части (одна часть должна быть больше) и раскатываем на поверхности с мукой.
- Большую часть надо выложить в застеленную форму, формируем бортики.
- Выкладываем начинку. Накрываем пирог второй частью и скрепляем края.
- Также следует сделать в пироге небольшие проколы вилкой.
- Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте (30 мин).
- Далее нужно смазать пирог желтком и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 50 минут.
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