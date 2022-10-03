Яворовский пирог – визитная карточка Галичины.

Секрет вкуснейшего блюда состоит в его начинке – нежнейшем картофеле и рассыпчатой гречке.

При этом его форма может быть какой угодно: квадратной, круглой, открытой или закрытой.

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Пирог можно есть с грибным супом, борщом, кислым молоком.

Как приготовить вкусный яворовский пирог – смотрите в нашем материале.

Ингредиенты

мука – 400 г;

сахар – 1 ст. л;

сухие дрожжи – 1 ч. л;

прессованные дрожжи – 10 г;

вода – 200 мл;

растительное масло – 2 ст. л;

картофель – 6-8 шт.;

гречка – 0,5 ст.;

лук – 1 шт.;

соль;

перец.

Яворовский пирог: рецепт пошагово