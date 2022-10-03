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Яворовский пирог: вкусный рецепт пошагово

3 октября 2022, 17:04
Анна Голишевская Редактор сайта
Яворівський пиріг
Источник: Unsplash

Яворовский пирог –  визитная карточка Галичины.

Секрет вкуснейшего блюда состоит в его начинке – нежнейшем картофеле и рассыпчатой гречке.

При этом его форма может быть какой угодно: квадратной, круглой, открытой или закрытой.

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Пирог можно есть с грибным супом, борщом, кислым молоком.

Как приготовить вкусный яворовский пирог – смотрите в нашем материале.

Ингредиенты

  • мука – 400 г;
  • сахар – 1 ст. л;
  • сухие дрожжи – 1 ч. л;
  • прессованные дрожжи – 10 г;
  • вода – 200 мл;
  • растительное масло – 2 ст. л;
  • картофель – 6-8 шт.;
  • гречка – 0,5 ст.;
  • лук – 1 шт.;
  • соль;
  • перец.

Яворовский пирог: рецепт пошагово

  1. Сто грамм муки соединяем с дрожжами. Добавляем соль и теплую воду. Разводим в воде прессованные дрожжи и добавляем в муку. Накрываем полотенцем и оставляем на 1 час.
  2. В тесто добавляем всю остальную муку, замешиваем его. Накрываем и оставляем в теплом месте на 2 часа.
  3. Отвариваем картофельное пюре, гречку и соединяем. Добавляем в эту смесь лук (который перед этим нужно обжарить) и специи. Все аккуратно перемешиваем.
  4. Тесто разделяем на две части (одна часть должна быть больше) и раскатываем на поверхности с мукой.
  5. Большую часть надо выложить в застеленную форму, формируем бортики.
  6. Выкладываем начинку. Накрываем пирог второй частью и скрепляем края.
  7. Также следует сделать в пироге небольшие проколы вилкой.
  8. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте (30 мин).
  9. Далее нужно смазать пирог желтком и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 50 минут.
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