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Яворівський пиріг: смачний рецепт покроково

3 Жовтня 2022, 17:04
Анна Голішевська Редакторка сайту
Яворівський пиріг
Джерело: Unsplash

Яворівський пиріг – візитна картка Галичини.

Секрет смачної страви полягає в його начинці – найніжнішій картоплі та розсипчастій гречці.

При цьому форма може бути будь-якою: квадратною, круглою, відкритою або закритою.

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Пиріг можна їсти з грибною юшкою, борщем, кислим молоком.

Як приготувати смачний яворівський пиріг – дивіться у нашому матеріалі.

Інгредієнти

  • борошно – 400 г;
  • цукор – 1 ст. л;
  • сухі дріжджі – 1 ч. л;
  • пресовані дріжджі – 10 г;
  • вода – 200 мл;
  • олія – 2 ст. л;
  • картопля – 6-8 шт.;
  • гречка– 0,5 ст.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • сіль;
  • перець.

Яворівський пиріг: рецепт покроково

  1. Сто грам борошна з’єднуємо із дріжджами. Додаємо сіль та теплу воду. Розводимо у воді пресовані дріжджі і додаємо в муку. Накриваємо рушником та залишаємо на годину.
  2. У тісто додаємо все інше борошно, замішуємо його. Накриваємо та залишаємо в теплому місці на 2 години.
  3. Відварюємо картопляне пюре, гречку і з’єднуємо. Додаємо у цю суміш цибулю (яку перед цим потрібно обсмажити) та спеції. Все акуратно перемішуємо.
  4. Тісто розділяємо на дві частини (одна частина має бути більшою) і розкачуємо на поверхні з борошном.
  5. Більшу частину треба викласти у застелену форму, формуємо бортики.
  6. Викладаємо начинку. Накриваємо пиріг другою частиною та скріплюємо краї.
  7. Також слід зробити у пирозі невеликі проколи вилкою.
  8. Накриваємо рушником та залишаємо в теплому місці (30 хв).
  9. Далі потрібно змастити пиріг жовтком і випікати у розігрітій до 180 градусів духовці 50 хвилин.
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