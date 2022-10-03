3 Жовтня 2022, 17:04 Анна Голішевська Редакторка сайту

Яворівський пиріг – візитна картка Галичини. Секрет смачної страви полягає в його начинці – найніжнішій картоплі та розсипчастій гречці. При цьому форма може бути будь-якою: квадратною, круглою, відкритою або закритою. Зараз дивляться Пиріг можна їсти з грибною юшкою, борщем, кислим молоком. Як приготувати смачний яворівський пиріг – дивіться у нашому матеріалі. Інгредієнти борошно – 400 г;

цукор – 1 ст. л;

сухі дріжджі – 1 ч. л;

пресовані дріжджі – 10 г;

вода – 200 мл;

олія – 2 ст. л;

картопля – 6-8 шт.;

гречка– 0,5 ст.;

цибуля – 1 шт.;

сіль;

перець. Яворівський пиріг: рецепт покроково Сто грам борошна з’єднуємо із дріжджами. Додаємо сіль та теплу воду. Розводимо у воді пресовані дріжджі і додаємо в муку. Накриваємо рушником та залишаємо на годину. У тісто додаємо все інше борошно, замішуємо його. Накриваємо та залишаємо в теплому місці на 2 години. Відварюємо картопляне пюре, гречку і з’єднуємо. Додаємо у цю суміш цибулю (яку перед цим потрібно обсмажити) та спеції. Все акуратно перемішуємо. Тісто розділяємо на дві частини (одна частина має бути більшою) і розкачуємо на поверхні з борошном. Більшу частину треба викласти у застелену форму, формуємо бортики. Викладаємо начинку. Накриваємо пиріг другою частиною та скріплюємо краї. Також слід зробити у пирозі невеликі проколи вилкою. Накриваємо рушником та залишаємо в теплому місці (30 хв). Далі потрібно змастити пиріг жовтком і випікати у розігрітій до 180 градусів духовці 50 хвилин. Читайте також: Як приготувати вертуту: класичний рецепт покроково

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