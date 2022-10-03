Яворівський пиріг – візитна картка Галичини.
Секрет смачної страви полягає в його начинці – найніжнішій картоплі та розсипчастій гречці.
При цьому форма може бути будь-якою: квадратною, круглою, відкритою або закритою.
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Пиріг можна їсти з грибною юшкою, борщем, кислим молоком.
Як приготувати смачний яворівський пиріг – дивіться у нашому матеріалі.
Інгредієнти
- борошно – 400 г;
- цукор – 1 ст. л;
- сухі дріжджі – 1 ч. л;
- пресовані дріжджі – 10 г;
- вода – 200 мл;
- олія – 2 ст. л;
- картопля – 6-8 шт.;
- гречка– 0,5 ст.;
- цибуля – 1 шт.;
- сіль;
- перець.
Яворівський пиріг: рецепт покроково
- Сто грам борошна з’єднуємо із дріжджами. Додаємо сіль та теплу воду. Розводимо у воді пресовані дріжджі і додаємо в муку. Накриваємо рушником та залишаємо на годину.
- У тісто додаємо все інше борошно, замішуємо його. Накриваємо та залишаємо в теплому місці на 2 години.
- Відварюємо картопляне пюре, гречку і з’єднуємо. Додаємо у цю суміш цибулю (яку перед цим потрібно обсмажити) та спеції. Все акуратно перемішуємо.
- Тісто розділяємо на дві частини (одна частина має бути більшою) і розкачуємо на поверхні з борошном.
- Більшу частину треба викласти у застелену форму, формуємо бортики.
- Викладаємо начинку. Накриваємо пиріг другою частиною та скріплюємо краї.
- Також слід зробити у пирозі невеликі проколи вилкою.
- Накриваємо рушником та залишаємо в теплому місці (30 хв).
- Далі потрібно змастити пиріг жовтком і випікати у розігрітій до 180 градусів духовці 50 хвилин.
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