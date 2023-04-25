Есть высокий риск: в Судане захватили лабораторию с возбудителями кори и холеры

Существует риск биологической опасности, включая распространение кори и холеры, после захвата лаборатории в Судане.

Об этом сообщает представитель ВОЗ Нима Саид Абида.

В Женеве Абид заявил, что в Судане существует “высокий риск биологической опасности”, поскольку лаборатория в столице – городе Хартум, захвачена.

В учреждении были образцы возбудителей кори и холеры. Работников эвакуировали.

Представитель Всемирной организации здравоохранения подчеркнул: в результате боевых действий погибли по меньшей мере 459 человек, а 4072 ранены.

Напомним, что с 15 апреля в Судане продолжаются стычки между Силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией. Именно тогда в Хартуме армия оцепила одну из баз военизированных сил скорой поддержки (RSF) страны, после чего в городе началась стрельба. Как утверждают военные, таким образом они решили остановить мятежников.

Кроме того, во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании.