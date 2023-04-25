Є високий ризик: у Судані захопили лабораторію зі збудниками кору та холери

Існує ризик біологічної небезпеки, зокрема поширення кору та холери, після захоплення лабораторії у Судані.

Про це інформує представник ВООЗ Німа Саїд Абіда.

У Женеві Абід заявив, що в Судані існує “високий ризик біологічної небезпеки”, оскільки лабораторія у столиці – місті Хартум, захоплена.

В установі були зразки збудників кору та холери. Працівників евакуювали.

Представник Всесвітньої організації охорони здоров’я наголосив: унаслідок бойових дій загинуло щонайменше 459 людей, а 4072 зазнали поранень.

Нагадаємо, що з 15 квітня у Судані тривають сутички між Силами швидкого реагування (RSF) та регулярною армією. Саме тоді у Хартумі армія оточила одну з баз воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) країни, після чого в місті розпочалася стрілянина. Як стверджують військові, в такий спосіб вони вирішили зупинити заколотників.

Крім того, під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії.