Ранение, которое Дмитрий Рогозин получил в ночь на 22 декабря во время празднования своего дня рождения во временно оккупированном Донецке, грозит экс-главе Роскосмоса параличем из-за осколка, застрявшего в шейном отделе позвоночника.

Об этом он рассказал в комментарии одному из пропагандистских информагентств РФ, хотя до этого отказывался публично рассказывать о своем состоянии, хотя слухи все равно распространялись.

— Я лежу, готовлюсь к операции. Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать тоже проблема. Думают, — заявил Рогозин.

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Отмечается, что Рогозин не сообщил, где именно будет проходить вмешательство. Однако ранее появлялась информация о том, что его, возможно, переправят в Москву.

Напомним, что экс-глава Роскосмоса, который совсем недавно пригрозил применением “экспериментального оружия” в Украине, в результате прилета получил осколочное ранение ягодиц, левого бедра и мягких тканей головы.