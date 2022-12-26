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Є загроза паралічу: Рогозіна готують до операції з видалення осколка з шийного хребця

26 Грудня 2022, 09:54
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
хирурги
Джерело: Depositphotos

Поранення, яке Дмитро Рогозін отримав в ніч на 22 грудня під час святкування свого дня народження в тимчасово окупованому Донецьку, загрожує екс-главі Роскосмосу паралічем через осколок, що застряг в шийному відділі хребта.

Про це він розповів у коментарі одному з пропагандистських інформагентств РФ, хоча до цього відмовлявся публічно розповідати про свій стан, хоча чутки все одно поширювалися.

– Я лежу, готуюся до операції. Осколок в шийному хребці. Залишати не можна через можливий параліч. І витягувати теж проблема. Думають, – заявив Рогозін.

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Зазначається, що Рогозін не повідомив, де саме проходитиме втручання. Однак раніше з’являлася інформація про те, що його, можливо, переправлять до Москви.

Нагадаємо, що екс-глава Роскосмосу, який зовсім недавно пригрозив застосуванням “експериментальної зброї” в Україні, в результаті прильоту отримав осколкове поранення сідниць, лівого стегна і м’яких тканин голови.

Джерело
УНІАН
Теги
Війна в Україні Донецьк Медики Операція
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