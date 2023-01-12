О том, как работает единственный в Украине Центр по реабилитации ветеранов с травмами позвоночника, расположенный в Ровенской области, рассказали журналисты авторитетного британского издания.

Сообщается, что сюда прибывают украинские защитники с тяжелыми физическими травмами, усугубленными посттравматическим стрессовым расстройством, вызванным жестокой окопной войной или пребыванием в плену.

Отмечается, что в ноябре одна из ровенских больниц увеличила в два раза количество коек в спинномозговом травматологическом отделении — с 50 до 100.

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Однако группа иностранных экспертов, помогающих консультировать и обучать украинский медицинский персонал, предлагает расширить отделение еще вдвое, чтобы обслуживать 200 ветеранов.

— Канада, население которой примерно такое же, как и в Украине, имеет около 1 000 коек в отделениях реабилитации позвоночника, — говорит профессор физической медицины и реабилитации Университета Британской Колумбии Андрей Красюков.

Активисты в Украине согласны с этим. По словам полковника в отставке, экс-министра по делам ветеранов, руководителя проекта по работе с ветеранами в негосударственной больнице Оксаны Коляды, в Центре до сих пор стоит очередь людей, ожидающих койки.

— Это маленькое чудо, что этот Центр вообще существует, — рассказывает двукратный золотой призер соревнований среди раненых ветеранов по плаванию Андрей Бадарак.

Сегодня он заканчивает реабилитацию и готовится присоединиться к команде терапевтов.

Сообщается, что семь лет назад, когда снайперская пуля попала Андрею в позвоночник во время боя под Мариуполем в 2016 году, в Украине не было реабилитационных центров для такого ранения. Он переходил из больницы в больницу.

— Первые два года я пил. Если бы такое место существовало в 2016 году, все было бы не так печально, — признается Андрей.

Сообщается, что инициаторы создания Центра быстро накопили опыт, отчасти за счет общения с зарубежными коллегами, включая реабилитационный центр британских военных в Селли-Оук, Бирмингем. Здесь существует также психологическая и психиатрическая бригады, которые являются важной частью лечения травм.

По словам Андрея Бадарака, пребывание в Центре обычно рассчитано на три-четыре месяца, но должно быть дольше.

— Нужен как минимум год, чтобы прийти в себя и принять свою новую реальность, — говорит воин.

По словам директора Центра Андрея Бурачика, сегодня, когда в Украине идет полномасштабная война, травмы стали намного сложнее.

— Пуля попадает в одну часть, а осколки могут повредить все тело. Сломанный позвоночник также может сочетаться, например, с повреждением легких, кишечника и потерей конечности, — рассказывает медик.

И признается, что их команда хочет продолжать расширять и улучшать Центр. Например, создать здесь первую в стране специализированную мастерскую по изготовлению инвалидных колясок, каждая из которых индивидуально адаптирована для пациента в зависимости от его роста, веса, травм и степени активности.

Также есть необходимость в создании большого реабилитационного зала, где пациенты могли бы работать вместе. В настоящее время небольшие терапевтические кабинеты для одного или двух пациентов разбросаны по нескольким переоборудованным палатам.

Сообщается, что у команды Центра уже есть готовый сайт, и медики ищут финансирование — примерно $2 млн. Ведь в стране, где идет война, потребности в реабилитации раненых ветеранов будут только расти.