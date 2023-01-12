Про те, як працює єдиний в Україні Центр з реабілітації ветеранів з травмами хребта, розташований в Рівненській області, розповіли журналісти авторитетного британського видання.

Повідомляється, що сюди прибувають українські захисники з важкими фізичними травмами, посиленими посттравматичним стресовим розладом, викликаним жорстокою окопною війною або перебуванням у полоні.

Зазначається, що в листопаді одна з рівненських лікарень збільшила вдвічі кількість ліжок в спинномозковому травматологічному відділенні — з 50 до 100.

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Однак група іноземних експертів, які допомагають консультувати і навчати український медичний персонал, пропонує розширити відділення ще вдвічі, щоб обслуговувати 200 ветеранів.

– Канада, населення якої приблизно таке ж, як і в Україні, має близько 1 000 ліжок у відділеннях реабілітації хребта, – говорить професор фізичної медицини та реабілітації Університету Британської Колумбії Андрій Красюков.

Активісти в Україні згодні з цим. За словами полковника у відставці, екс-міністра у справах ветеранів, керівника проекту по роботі з ветеранами в недержавній лікарні Оксани Коляди, в Центрі досі стоїть черга людей, які очікують на ліжка.

– Це маленьке диво, що цей Центр взагалі існує, – розповідає дворазовий Ззлотий призер змагань серед поранених ветеранів з плавання Андрій Бадарак.

Сьогодні він закінчує реабілітацію і готується приєднатися до команди терапевтів.

Повідомляється, що сім років тому, коли снайперська куля потрапила Андрію в хребет під час бою під Маріуполем в 2016 році, в Україні не було реабілітаційних центрів для такого поранення. Він переходив з лікарні до лікарні.

– Перші два роки я пив. Якби таке місце існувало в 2016 році, все було б не так сумно, – зізнається Андрій.

Повідомляється, що ініціатори створення Центру швидко накопичили досвід, частково за рахунок спілкування із зарубіжними колегами, включаючи реабілітаційний центр британських військових в Селлі-Оук, Бірмінгем.

Тут існує також психологічна та психіатрична групи, які є важливою частиною лікування травм.

За словами Андрія Бадарака, перебування в Центрі зазвичай розраховане на три-чотири місяці, але має бути довше.

– Потрібен як мінімум рік, щоб прийти в себе і прийняти свою нову реальність, – каже воїн.

За словами директора Центру Андрія Бурачика, сьогодні, коли в Україні йде повномасштабна війна, травми стали набагато складнішими.

– Куля потрапляє в одну частину, а осколки можуть пошкодити все тіло. Зламаний хребет також може поєднуватися, наприклад, з пошкодженням легень, кишечника і втратою кінцівки, – розповідає медик.

І зізнається, що їхня команда хоче продовжувати розширювати та вдосконалювати Центр. Наприклад, створити тут першу в країні спеціалізовану майстерню з виготовлення інвалідних візків, кожен з яких індивідуально адаптований для пацієнта в залежності від його зросту, ваги, травм і ступеня активності.

Також є необхідність у створенні великої реабілітаційної зали, де пацієнти могли б працювати разом. Наразі невеликі терапевтичні кабінети для одного або двох пацієнтів розкидані по декількох переобладнаних палатах.

Повідомляється, що у команди Центру вже є готовий сайт, і медики шукають фінансування — приблизно $2 млн. Адже в країні, де йде війна, потреби в реабілітації поранених ветеранів будуть тільки зростати.