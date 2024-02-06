Ортопеды львовского Охматдета спасли 16-летнюю Луизу из Донецкой области, которая страдала от редкого генетического заболевания — камптодактилии.
Камптодактилия характеризуется прогрессирующими деформациями пальцев в межфаланговых суставах обеих кистей. Это ограничивает даже выполнение элементарных функций рук.
Как развивалась болезнь
Семья Луизы переехала в Одессу в начале войны — в 2014 году.
Заболевание у девочки развивалось с 10 лет. Несмотря на многочисленные обследования и консультации, диагноз никто установить не мог.
У Луизы усиливались боли и все больше и больше деформировались пальцы.
Родители девочки обратились за помощью во Львов через интернет, тогда они нашли специалиста Александра Королькова. После онлайн-консультации и обследования девочке установили диагноз и госпитализировали.
Лечение
Операцию запланировали очень удачно, потому что она совпала с приездом американских хирургов, среди которых был доктор Ларри Арнольд.
Совместные усилия украинских и американских врачей позволили исправить деформации пальцев на обеих кистях девушки.
После операции Луиза прошла курс реабилитации в Клинике реабилитации детей, открывшейся в Центре детской медицины Охматдет во Львове.
Через месяц ей провели коррекцию деформаций на левой кисти и стопах.
Руководитель Клиники нейроортопедии, травматологии и реабилитации, хирург Александр Корольков делится, что комплексный подход к лечению позволил устранить деформации и провести эффективную реабилитацию.
— Это был наш последний шанс. У дочери Луизы на сгибах суставов уже начало все гноиться и образовывались раны. Нам уже действительно нечего было терять, — рассказала мама девочки Елена.
Фото: ЛОДКБ Охматдет