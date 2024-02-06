Ортопеды львовского Охматдета спасли 16-летнюю Луизу из Донецкой области, которая страдала от редкого генетического заболевания — камптодактилии.

Камптодактилия характеризуется прогрессирующими деформациями пальцев в межфаланговых суставах обеих кистей. Это ограничивает даже выполнение элементарных функций рук.

Как развивалась болезнь

Семья Луизы переехала в Одессу в начале войны — в 2014 году.

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Заболевание у девочки развивалось с 10 лет. Несмотря на многочисленные обследования и консультации, диагноз никто установить не мог.

У Луизы усиливались боли и все больше и больше деформировались пальцы.

Родители девочки обратились за помощью во Львов через интернет, тогда они нашли специалиста Александра Королькова. После онлайн-консультации и обследования девочке установили диагноз и госпитализировали.

Лечение

Операцию запланировали очень удачно, потому что она совпала с приездом американских хирургов, среди которых был доктор Ларри Арнольд.

Совместные усилия украинских и американских врачей позволили исправить деформации пальцев на обеих кистях девушки.

После операции Луиза прошла курс реабилитации в Клинике реабилитации детей, открывшейся в Центре детской медицины Охматдет во Львове.

Через месяц ей провели коррекцию деформаций на левой кисти и стопах.

Руководитель Клиники нейроортопедии, травматологии и реабилитации, хирург Александр Корольков делится, что комплексный подход к лечению позволил устранить деформации и провести эффективную реабилитацию.

— Это был наш последний шанс. У дочери Луизы на сгибах суставов уже начало все гноиться и образовывались раны. Нам уже действительно нечего было терять, — рассказала мама девочки Елена.

Фото: ЛОДКБ Охматдет