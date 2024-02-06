Ортопеди львівського Охматдиту врятували 16-річну Луїзу з Донецької області, яка страждала від рідкісного генетичного захворювання – камптодактилії.

Камптодактилія характеризується прогресувальними деформаціями пальців у міжфалангових суглобах обох кистей. Це обмежує навіть виконання елементарних функцій рук.

Як розвивалась хвороба

Сім’я Луїзи переїхала до Одеси на початку війни – в 2014 році.

Зараз дивляться

Захворювання у дівчинки розвивалося з 10 років. Попри численні обстеження та консультації, діагноз ніхто встановити не міг.

У Луїзи посилювався біль та все більше і більше деформувалися пальці.

Батьки дівчинки звернулися по допомогу до Львова через інтернет, тоді вони знайшли спеціаліста Олександра Королькова. Після онлайн-консультації та обстеження дівчинці встановили діагноз та госпіталізували.

Лікування

Операцію запланували дуже вдало, бо вона співпала з приїздомом американських хірургів, серед яких був доктор Ларрі Арнольд.

Спільні зусилля українських та американських лікарів дозволили виправити деформації пальців на обох кистях дівчини.

Після операції Луїза пройшла курс реабілітації в Клініці реабілітації дітей, що відкрилася у Центрі дитячої медицини Охматдит у Львові.

Через місяць їй провели корекцію деформацій на лівій кисті та стопах.

Керівник Клініки нейроортопедії, травматології та реабілітації, хірург Олександр Корольков ділиться, що комплексний підхід до лікування дозволив усунути деформації та провести ефективну реабілітацію.

– Це був наш останній шанс. У доньки Луїзи на згинах суглобів вже почало все гноїтися та утворювалися рани. Нам вже справді не було чого втрачати, – розповіла мама дівчинки Олена.

Фото: ЛОДКБ Охматдит