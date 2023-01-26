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С 24 февраля 2022 РФ разрушила 171 больницу, больше тысячи нанесен серьезный ущерб

26 января 2023, 09:24
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
лікарні

С 24 февраля 2022 в Украине пострадали 1 206 медучреждений. Из них 1 035 нанесен серьезный ущерб и 171 объект разрушен без возможности дальнейшего восстановления. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Чтобы отстроить разрушенную и поврежденную медицинскую инфраструктуру до того состояния, в котором она была до войны, по предварительным оценкам, государству необходимо около $1 млрд, — говорится в сообщении.

По словам первого заместителя министра здравоохранения Александра Комариды, враг целенаправленно целит в больницы и амбулатории, чтобы оставить как можно больше населения без медицинской помощи.

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Он также отметил, что за 11 месяцев войны полностью восстановлено 143 объекта медучреждений, которые в результате обстрелов получили незначительные повреждения или разрушения. Еще более 250 объектов медицинских учреждений восстановлены частично.

Сообщается, что больше всего отстроенных медучреждений находятся на территории Киевской, Черниговской, Житомирской и Днепропетровской областей.

Фото: Сумская ОВА

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні Лікарні Ракетные удары России статистика
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