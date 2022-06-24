За две недели июня Центры контроля и профилактики болезней Минздрава обследовали 545 пациентов с острыми кишечными инфекциями с подозрением на холеру. Ни в одном из исследованных образцов холерных вибрионов обнаружено не было.

Об этом главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

— За первые две недели июня из 1874 пациентов с острыми кишечными инфекциями на наличие холеры было обследовано 545 человек. Холерных вибрионов у обследованных обнаружено не было, — подчеркнул Игорь Кузин.

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По его словам, помимо обследования больных также проводятся и анализы образцов окружающей среды. За этот период было исследовано более 550 проб пресной воды, 47 проб морской воды и 215 проб сточной воды. По результатам исследований холерных вибрионов обнаружено не было.

Всего за вторую неделю июня удалось исследовать почти в 4 раза больше проб объектов окружающей среды, чем неделей ранее.

Напомним, что источником возбудителя холеры является человек, который является носителем вибрионов.

Чаще всего инфекция передается при употреблении загрязненной воды, овощей, фруктов, пищи, при купании в зараженных водоемах и через бытовые контакты.

Холерный вибрион может длительно сохранять жизнедеятельность:

в воде и пищевых продуктах при комнатной температуре — в течение 2-5 дней;

на поверхности плодов и овощей в условиях солнечного освещения — в течение 8 часов;

при низких температурах и в морской воде – более 2 недель.

Вместе с тем, возбудитель холеры погибает в течение минуты кипячения воды, малоустойчив к высушиванию, воздействию прямого солнечного облучения и очень чувствителен к воздействию обычных дезинфекторов.

От попадания возбудителя болезни в организм до первых симптомов проходит 1-5 дней.

Симптомы заболевания:

диарея;

тошнота и рвота;

судороги;

изменение черт лица (западение глаз, посинение губ и ушных раковин);

снижение температуры тела и эластичности кожи.

Важно, что холера может быть смертельной. При тяжелом или среднем течении и без адекватной медицинской помощи смерть может наступать из-за потери жидкости и электролитов.

Среди других тяжелых последствий инфицирования — обезвоживание, шок, снижение уровня сахара в крови, снижение уровня калия, почечная недостаточность.

Важно: если получить медицинскую помощь, холеру можно вылечить. Поэтому при появлении первых симптомов необходимо как можно скорее обратиться к врачу. В процессе терапии важно восстановить количество жидкости и баланс минералов в организме. Для этого используют регидратационные растворы.

Меры профилактики холеры: