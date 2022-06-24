За два тижні червня Центри контролю та профілактики хвороб МОЗ обстежили 545 пацієнтів з гострими кишковими інфекціями з підозрою на холеру. В жодному з досліджених зразків холерних вібріонів виявлено не було.

Про це головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

– За перші два тижні червня з 1874 пацієнтів з гострими кишковими інфекціями на наявність холери було обстежено 545 осіб. Холерних вібріонів у обстежених виявлено не було, – підкреслив Ігор Кузін.

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За його словами, крім обстеження хворих також проводяться й аналізи зразків навколишнього середовища. За цей період було досліджено понад 550 проб прісної води, 47 проб морської води і 215 проб стічної води. За результатами досліджень холерних вібріонів виявлено не було.

Всього за другий тиждень червня вдалося дослідити майже в 4 рази більше проб об’єктів навколишнього середовища, ніж тижнем раніше.

Нагадаємо, що джерелом збудника холери є людина, яка є носієм вібріонів.

Найчастіше інфекція передається при вживанні забрудненої води, овочів, фруктів, їжі, при купанні в заражених водоймах і через побутові контакти.

Холерний вібріон може тривалий час зберігати життєдіяльність:

у воді і харчових продуктах при кімнатній температурі – протягом 2-5 днів;

на поверхні плодів і овочів в умовах сонячного освітлення – протягом 8 годин;

при низьких температурах і в морській воді – більше 2 тижнів.

Разом з тим, збудник холери гине протягом хвилини кип’ятіння води, малостійкий до висушування, впливу прямого сонячного опромінення і дуже чутливий до впливу звичайних дезінфектантів.

Від попадання збудника хвороби в організм до перших симптомів проходить 1-5 днів.

Симптоми захворювання:

діарея;

нудота і блювання;

судома;

зміна рис обличчя (западання очей, посиніння губ і вушних раковин);

зниження температури тіла і еластичності шкіри.

Важливо, що холера може бути смертельною. При важкому або середньому перебігу й без адекватної медичної допомоги смерть може наступати через втрату рідини і електролітів.

Серед інших тяжких наслідків інфікування – зневоднення, шок, зниження рівня цукру в крові, зниження рівня калію, ниркова недостатність.

Важливо: якщо отримати медичну допомогу, холеру можна вилікувати. Тому при появі перших симптомів необхідно якомога швидше звернутися до лікаря.

У процесі терапії важливо відновити кількість рідини і баланс мінералів в організмі. Для цього використовують регідратаційні розчини.

Заходи профілактики холери: