За два тижні червня Центри контролю та профілактики хвороб МОЗ обстежили 545 пацієнтів з гострими кишковими інфекціями з підозрою на холеру. В жодному з досліджених зразків холерних вібріонів виявлено не було.
Про це головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
– За перші два тижні червня з 1874 пацієнтів з гострими кишковими інфекціями на наявність холери було обстежено 545 осіб. Холерних вібріонів у обстежених виявлено не було, – підкреслив Ігор Кузін.
За його словами, крім обстеження хворих також проводяться й аналізи зразків навколишнього середовища. За цей період було досліджено понад 550 проб прісної води, 47 проб морської води і 215 проб стічної води. За результатами досліджень холерних вібріонів виявлено не було.
Всього за другий тиждень червня вдалося дослідити майже в 4 рази більше проб об’єктів навколишнього середовища, ніж тижнем раніше.
Нагадаємо, що джерелом збудника холери є людина, яка є носієм вібріонів.
Найчастіше інфекція передається при вживанні забрудненої води, овочів, фруктів, їжі, при купанні в заражених водоймах і через побутові контакти.
Холерний вібріон може тривалий час зберігати життєдіяльність:
- у воді і харчових продуктах при кімнатній температурі – протягом 2-5 днів;
- на поверхні плодів і овочів в умовах сонячного освітлення – протягом 8 годин;
- при низьких температурах і в морській воді – більше 2 тижнів.
Разом з тим, збудник холери гине протягом хвилини кип’ятіння води, малостійкий до висушування, впливу прямого сонячного опромінення і дуже чутливий до впливу звичайних дезінфектантів.
Від попадання збудника хвороби в організм до перших симптомів проходить 1-5 днів.
Симптоми захворювання:
- діарея;
- нудота і блювання;
- судома;
- зміна рис обличчя (западання очей, посиніння губ і вушних раковин);
- зниження температури тіла і еластичності шкіри.
Важливо, що холера може бути смертельною. При важкому або середньому перебігу й без адекватної медичної допомоги смерть може наступати через втрату рідини і електролітів.
Серед інших тяжких наслідків інфікування – зневоднення, шок, зниження рівня цукру в крові, зниження рівня калію, ниркова недостатність.
Важливо: якщо отримати медичну допомогу, холеру можна вилікувати. Тому при появі перших симптомів необхідно якомога швидше звернутися до лікаря.
У процесі терапії важливо відновити кількість рідини і баланс мінералів в організмі. Для цього використовують регідратаційні розчини.
Заходи профілактики холери:
- дотримання гігієни рук і продуктів харчування;
- очищення та миття зон приготування їжі та посуду безпечною водою з миючим засобом, а також їх повне висихання перед повторним використанням;
- кип’ятіння води протягом мінімум хвилини (навіть якщо мова йде про воду для миття рук);
- використання (по можливості) бутильованої води;
- відмова від купання в неперевірених водоймах.