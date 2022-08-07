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С начала войны: стало известно, сколько украинцев отправлено на лечение за рубеж

7 августа 2022, 15:39
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
евакуація
Источник: Depositphotos

В Министерство здравоохранения Украины сообщили, сколько наших соотечественников было с начала войны эвакуировано на лечение и реабилитацию в лучшие зарубежные клиники.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— Одно из направлений — перевод украинских пациентов на лечение в европейские страны, благодаря сотрудничеству Украины с Еврокомиссией. Так, уже 1 000 украинцев переведены на лечение в 18 стран, — говорится в сообщении.

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Отмечается также, что Минздрав в партнерстве с Западноукраинским специализированным детским медицинским центром в рамках реализации программы SAFER Ukraine эвакуируют детей с онкологическими и онкогематологическими болезнями на лечение в США, Канаду и 14 европейских стран.

В целом благодаря такому сотрудничеству Минздрава и при поддержке ВОЗ, правительства Польши и многих международных партнеров удалось эвакуировать специализированным медицинским транспортом из разных городов Украины в зарубежные клиники уже около 1 400 украинцев.

Кроме того, более 500 онкобольных детей продолжили лечение в Европе, США и Канаде благодаря организации 15 медицинских конвоев из Украины в детский онкохаб UNICORN (Польша).

Сообщается, что детей направляют на лечение в ведущие детские онкологические центры, определенные международным сообществом детских онкологов.

Источник
Минздрав
Теги
Евакуація Лікарні лікування МОЗ Украины онкохворі
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