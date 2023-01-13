Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

С утра закапал и пошел: ученые создали назальный спрей для защиты от гриппа и Covid-19

13 января 2023, 08:54
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
спрей
Источник: Depositphotos

Ученые Университета Джона Хопкинса в США создали назальный спрей, быстрое распыление которого каждое утро может защитить от вирусных респираторных заболеваний, в том числе гриппа и Covid-19.

Сообщается, что созданные учеными тонкие нитевидные молекулы, называемые супрамолекулярными нитями, которые предназначены для распыления в нос, блокируют попадание вредных вирусов в легкие.

— Идея состоит в том, что нити будут работать как губка, которая будет поглощать вирусы, прежде чем они получат возможность связываться с клетками в наших дыхательных путях, — говорит руководитель исследовательской группы Дунган Цуй.

Читайте также:
гриппПосле двухлетнего перерыва. В Украину возвращается грипп, уже фиксируется опасный штамм

Сейчас смотрят

По его словам, даже если терапевтическое средство может блокировать вирус на час или два, это может быть полезным, если люди должны находиться в общественных местах.

Сообщается, что ключом к этому подходу является рецептор ACE2, который обнаружен, в частности, в клетках слизистой оболочки носа и выполняет множество биологических функций, таких как регулирование артериального давления и воспаления.

— План состоит в том, что когда человек вдыхает Covid-19, вирус будет обманут, то есть он будет связываться с рецептором-приманкой, а не с рецепторами ACE2 в клетках, — отмечают исследователи.

По их словам, поскольку супрамолекулярные нити притягивают характерный шиповидный белок SARS-CoV-2, спрей должен одинаково хорошо работать с любыми текущими или будущими вариантами коронавируса.

Отмечается, что хотя первоначальный подход команды заключался в разработке профилактического терапевтического средства, ученые говорят, что оно также может иметь потенциал для лечения людей с активной инфекцией Covid-19, препятствуя репликации вновь приобретенных вирусов.

Источник
MedicalXpress
Теги
Грип Коронавирус Covid-19 Наукові дослідження Профілактика
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь