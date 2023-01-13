Ученые Университета Джона Хопкинса в США создали назальный спрей, быстрое распыление которого каждое утро может защитить от вирусных респираторных заболеваний, в том числе гриппа и Covid-19.

Сообщается, что созданные учеными тонкие нитевидные молекулы, называемые супрамолекулярными нитями, которые предназначены для распыления в нос, блокируют попадание вредных вирусов в легкие.

— Идея состоит в том, что нити будут работать как губка, которая будет поглощать вирусы, прежде чем они получат возможность связываться с клетками в наших дыхательных путях, — говорит руководитель исследовательской группы Дунган Цуй.

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По его словам, даже если терапевтическое средство может блокировать вирус на час или два, это может быть полезным, если люди должны находиться в общественных местах.

Сообщается, что ключом к этому подходу является рецептор ACE2, который обнаружен, в частности, в клетках слизистой оболочки носа и выполняет множество биологических функций, таких как регулирование артериального давления и воспаления.

— План состоит в том, что когда человек вдыхает Covid-19, вирус будет обманут, то есть он будет связываться с рецептором-приманкой, а не с рецепторами ACE2 в клетках, — отмечают исследователи.

По их словам, поскольку супрамолекулярные нити притягивают характерный шиповидный белок SARS-CoV-2, спрей должен одинаково хорошо работать с любыми текущими или будущими вариантами коронавируса.

Отмечается, что хотя первоначальный подход команды заключался в разработке профилактического терапевтического средства, ученые говорят, что оно также может иметь потенциал для лечения людей с активной инфекцией Covid-19, препятствуя репликации вновь приобретенных вирусов.