В Днепропетровской области правоохранители разоблачили схему изготовления поддельных Covid-сертификатов.
Киберполиция установила, что местный медработник вместе со знакомым делала международные сертификаты о вакцинации от коронавируса для невакцинированных заказчиков.
Нарушители рекламировали свои услуги в групповых чатах мессенджеров. За такой документ с внесением данных в Электронную систему здравоохранения они просили 6 тыс. грн, без внесения — 1,5 грн.
Сейчас правоохранители пытаются установить лиц, которые приобрели такие сертификаты.
Они открыли уголовное производство, следователи решают вопрос об объявлении подозрения фигурантам.
Сертификат о вакцинации от коронавируса выдается гражданам после получения одной или двух прививок от вируса. Этот документ дает возможность путешествовать за границу. Кроме того, во время усиления карантина в Украине для вакцинированных граждан обещают преимущества.
Однако важно, чтобы сертификат был настоящим. Использование поддельных документов в Украине — нарушение закона, за это предусмотрена ответственность.