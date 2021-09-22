В Днепропетровской области правоохранители разоблачили схему изготовления поддельных Covid-сертификатов.

Киберполиция установила, что местный медработник вместе со знакомым делала международные сертификаты о вакцинации от коронавируса для невакцинированных заказчиков.

Нарушители рекламировали свои услуги в групповых чатах мессенджеров. За такой документ с внесением данных в Электронную систему здравоохранения они просили 6 тыс. грн, без внесения — 1,5 грн.

Сейчас правоохранители пытаются установить лиц, которые приобрели такие сертификаты.

Они открыли уголовное производство, следователи решают вопрос об объявлении подозрения фигурантам.

Сертификат о вакцинации от коронавируса выдается гражданам после получения одной или двух прививок от вируса. Этот документ дает возможность путешествовать за границу. Кроме того, во время усиления карантина в Украине для вакцинированных граждан обещают преимущества.

Однако важно, чтобы сертификат был настоящим. Использование поддельных документов в Украине — нарушение закона, за это предусмотрена ответственность.