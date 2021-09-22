У Дніпропетровській області правоохоронці викрили схему виготовлення підробних Covid-сертифікатів.

Кіберполіція встановила, що місцевий медпрацівник разом зі знайомим робила міжнародні сертифікати про вакцинацію від коронавірусу для невакцинованих замовників.

Порушники рекламували свої послуги у групових чатах месенджерів. За такий документ з внесенням даних до Електронної системи охорони здоров’я вони просили 6 тис. грн, без внесення – 1,5 грн.

Наразі правоохоронці намагаються встановити осіб, які придбали такі сертифікати.

Вони відкрили кримінальне провадження, слідчі вирішують питання щодо оголошення підозри фігурантам.

Сертифікат про вакцинацію від коронавірусу видається громадянам після отримання одного чи двох щеплень від вірусу. Цей документ дає змогу подорожувати за кордон. Крім того, під час посилення карантину в Україні для вакцинованих громадян обіцяють переваги.

Однак важливо, щоб сертифікат був справжнім. Використання підроблених документів в Україні є порушенням закону, за це передбачена відповідальність.