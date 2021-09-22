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За 1,5 та 6 тис. грн: у Дніпропетровській області лікар видавала підроблені Covid-сертифікати

22 Вересня, 10:57 Людмила Грубнік
За 1,5 та 6 тис. грн: у Дніпропетровській області лікар видавала підроблені Covid-сертифікати
Джерело: Depositphotos

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили схему виготовлення підробних Covid-сертифікатів.

Кіберполіція встановила, що місцевий медпрацівник разом зі знайомим робила міжнародні сертифікати про вакцинацію від коронавірусу для невакцинованих замовників.

Порушники рекламували свої послуги у групових чатах месенджерів. За такий документ з внесенням даних до Електронної системи охорони здоров’я вони просили 6 тис. грн, без внесення – 1,5 грн.

Наразі правоохоронці намагаються встановити осіб, які придбали такі сертифікати.

Вони відкрили кримінальне провадження, слідчі вирішують питання щодо оголошення підозри фігурантам.

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Сертифікат про вакцинацію від коронавірусу видається громадянам після отримання одного чи двох щеплень від вірусу. Цей документ дає змогу подорожувати за кордон. Крім того, під час посилення карантину в Україні для вакцинованих громадян обіцяють переваги.

Однак важливо, щоб сертифікат був справжнім. Використання підроблених документів в Україні є порушенням закону, за це передбачена відповідальність.

Джерело
МОЗ
Теги
Covid-сертифікат , Вакцинація , Дніпропетровська область , Коронавірус Covid-19 , Нацполіція
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