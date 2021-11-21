За последние сутки на территории Украины зафиксировали 10 635 новых случаев коронавируса (из них детей – 894, медработников – 99). За все время пандемии 3 332 943 украинца заболели Covid-19.

152 321 человек вакцинирован против опасного заболевания. Одну дозу получили 49 760 людей, полностью иммунизированы – 102 561 местный житель.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях.

В больницы госпитализировали 4 048 человек, еще 377 человек умерли от осложнений Covid-19, однако 14 450 граждан смогли преодолеть опасную болезнь.

За все время пандемии в Украине 3 332 943 человека заболели, еще 81 272 местных жителя умерли от заболевания, однако 2 762 950 украинцев выздоровели от коронавируса.

С начала кампании вакцинации привито 12 805 746 людей, из них получили одну дозу – 12 805 744 человека, полностью иммунизированы – 9 763 865 человек. Всего проведено 22 569 609 прививок.

Случаев в областях/вакцинированных (2 дозой)

Киев – 559/13123

Винницкая – 499/3141

Волынская – 302/1839

Днепропетровская – 1242/8041

Донецкая – 416/3488

Житомирская – 452/3562

Закарпатская – 289/1049

Запорожская – 653/4134

Ивано-Франковская – 543/2468

Киевская – 519/7650

Кировоградская – 196/1943

Луганская – 42/1522

Львовская – 288/7148

Николаевская – 693/1968

Одесская – 655/5238

Полтавская – 361/3334

Ровенская – 279/4562

Сумская – 451/2374

Тернопольская – 297/3564

Харьковская – 284/7626

Херсонская – 191/3587

Хмельницкая – 598/3055

Черкасская – 260/3818

Черновицкая – 158/1636

Черниговская – 408/2691