За последние сутки на территории Украины зафиксировали 10 635 новых случаев коронавируса (из них детей – 894, медработников – 99). За все время пандемии 3 332 943 украинца заболели Covid-19.
152 321 человек вакцинирован против опасного заболевания. Одну дозу получили 49 760 людей, полностью иммунизированы – 102 561 местный житель.
За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях.
В больницы госпитализировали 4 048 человек, еще 377 человек умерли от осложнений Covid-19, однако 14 450 граждан смогли преодолеть опасную болезнь.
За все время пандемии в Украине 3 332 943 человека заболели, еще 81 272 местных жителя умерли от заболевания, однако 2 762 950 украинцев выздоровели от коронавируса.
С начала кампании вакцинации привито 12 805 746 людей, из них получили одну дозу – 12 805 744 человека, полностью иммунизированы – 9 763 865 человек. Всего проведено 22 569 609 прививок.
Случаев в областях/вакцинированных (2 дозой)
Киев – 559/13123
Винницкая – 499/3141
Волынская – 302/1839
Днепропетровская – 1242/8041
Донецкая – 416/3488
Житомирская – 452/3562
Закарпатская – 289/1049
Запорожская – 653/4134
Ивано-Франковская – 543/2468
Киевская – 519/7650
Кировоградская – 196/1943
Луганская – 42/1522
Львовская – 288/7148
Николаевская – 693/1968
Одесская – 655/5238
Полтавская – 361/3334
Ровенская – 279/4562
Сумская – 451/2374
Тернопольская – 297/3564
Харьковская – 284/7626
Херсонская – 191/3587
Хмельницкая – 598/3055
Черкасская – 260/3818
Черновицкая – 158/1636
Черниговская – 408/2691