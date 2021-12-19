По состоянию на утро 19 декабря, за последние сутки в Украине зафиксировали 3 602 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии 3 608 151 украинец заболел Covid-19.

За сутки в медицинские учреждения госпитализировали 2 129 Covid-пациентов. В результате осложнений болезни умерли 176 украинцев. За весь период эпидемии 93 105 граждан не смогли преодолеть опасное заболевание.

Однако за сутки 6 866 украинцев выздоровели от коронавируса. Всего 3 331 865 местных жителей смогли справиться и преодолеть Covid-заболевание.

Случаев в областях/вакцинированных

Киев – 374/5187

Винницкая – 145/1684

Волынская – 142/997

Днепропетровская – 236/2770

Донецка – 124/2017

Житомирская – 191/984

Закарпатская – 115/489

Запорожская – 165/2006

Ивано-Франковская – 134/856

Киевская – 274/2541

Кировоградская – 99/1242

Луганская – 9/768

Львовская – 221/2964

Николаевская – 105/755

Одесская – 163/2958

Полтавская – 139/1275

Ровенская – 119/1552

Сумская – 114/885

Тернопольская – 160/1417

Харьковская – 92/3982

Херсонская – 26/870

Хмельницкая – 183/1010

Черкасская – 93/1602

Черновицкая – 91/1126

Черниговская – 88/925