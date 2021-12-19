По состоянию на утро 19 декабря, за последние сутки в Украине зафиксировали 3 602 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии 3 608 151 украинец заболел Covid-19.
За сутки в медицинские учреждения госпитализировали 2 129 Covid-пациентов. В результате осложнений болезни умерли 176 украинцев. За весь период эпидемии 93 105 граждан не смогли преодолеть опасное заболевание.
Однако за сутки 6 866 украинцев выздоровели от коронавируса. Всего 3 331 865 местных жителей смогли справиться и преодолеть Covid-заболевание.
Случаев в областях/вакцинированных
Киев – 374/5187
Винницкая – 145/1684
Волынская – 142/997
Днепропетровская – 236/2770
Донецка – 124/2017
Житомирская – 191/984
Закарпатская – 115/489
Запорожская – 165/2006
Ивано-Франковская – 134/856
Киевская – 274/2541
Кировоградская – 99/1242
Луганская – 9/768
Львовская – 221/2964
Николаевская – 105/755
Одесская – 163/2958
Полтавская – 139/1275
Ровенская – 119/1552
Сумская – 114/885
Тернопольская – 160/1417
Харьковская – 92/3982
Херсонская – 26/870
Хмельницкая – 183/1010
Черкасская – 93/1602
Черновицкая – 91/1126
Черниговская – 88/925