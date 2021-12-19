Станом на ранок 19 грудня, за останню добу в Україні зафіксували 3 602 нових випадків коронавірусу. За весь період пандемії 3 608 151 українець захворів на Covid-19.
За добу до медичних закладів госпіталізували 2 129 Covid-пацієнтів. Внаслідок ускладнень хвороби померли 176 українців. За весь період епідемії 93 105 громадян не змогли подолати небезпечне захворювання.
Проте за добу 6 866 українців одужали від коронавірусу. Загалом 3 331 865 місцевих жителів змогли впоратися та подолати Covid-захворювання.
Випадків у областях/вакцинованих
Київ – 374/5187
Вінницька – 145/1684
Волинська – 142/997
Дніпропетровська – 236/2770
Донецька – 124/2017
Житомирська – 191/984
Закарпатська – 115/489
Запорізька – 165/2006
Івано-Франківська – 134/856
Київська – 274/2541
Кіровоградська – 99/1242
Луганська – 9/768
Львівська – 221/2964
Миколаївська – 105/755
Одеська – 163/2958
Полтавська – 139/1275
Рівненська – 119/1552
Сумська – 114/885
Тернопільська – 160/1417
Харківська – 92/3982
Херсонська – 26/870
Хмельницька – 183/1010
Черкаська – 93/1602
Чернівецька – 91/1126
Чернігівська – 88/925