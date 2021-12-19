Станом на ранок 19 грудня, за останню добу в Україні зафіксували 3 602 нових випадків коронавірусу. За весь період пандемії 3 608 151 українець захворів на Covid-19.

За добу до медичних закладів госпіталізували 2 129 Covid-пацієнтів. Внаслідок ускладнень хвороби померли 176 українців. За весь період епідемії 93 105 громадян не змогли подолати небезпечне захворювання.

Проте за добу 6 866 українців одужали від коронавірусу. Загалом 3 331 865 місцевих жителів змогли впоратися та подолати Covid-захворювання.

Випадків у областях/вакцинованих

Київ – 374/5187

Вінницька – 145/1684

Волинська – 142/997

Дніпропетровська – 236/2770

Донецька – 124/2017

Житомирська – 191/984

Закарпатська – 115/489

Запорізька – 165/2006

Івано-Франківська – 134/856

Київська – 274/2541

Кіровоградська – 99/1242

Луганська – 9/768

Львівська – 221/2964

Миколаївська – 105/755

Одеська – 163/2958

Полтавська – 139/1275

Рівненська – 119/1552

Сумська – 114/885

Тернопільська – 160/1417

Харківська – 92/3982

Херсонська – 26/870

Хмельницька – 183/1010

Черкаська – 93/1602

Чернівецька – 91/1126

Чернігівська – 88/925