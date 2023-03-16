Все готовые лекарственные средства, содержащиеся в Государственном реестре лекарственных средств и подлежащие отпуску по рецепту врача, будут отпускаться только по электронным рецептам.

Это распространяется на:

антибиотики,

противосудорожные средства,

гормональные препараты (в том числе противозачаточные средства),

препараты для лечения артериального давления,

сердечных болезней и т.п.

Выписать е-рецепт сможет врач любой специальности государственной, коммунальной или частной клиники или врач-ФЛП даже, если заведение не имеет договора с НСЗУ, а пациент не имеет декларации с семейным врачом, однако он должен быть обязательно зарегистрирован в ЕСОЗ .

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Назначать медикаменты должен врач, потому что любое лекарство — это риск побочных эффектов, особенно если принимать их самостоятельно. Некоторые могут вызывать зависимость. Большинство требует регулярного мониторинга состояния пациента или даже коррекции плана лечения. Поэтому для здоровья и жизни пациентов критически важно врачебное наблюдение.

Только медицинский специалист может подобрать корректное действующее вещество, продолжительность лечения, режим, эффективную и безопасную дозировку, определять совместимость препаратов, предотвращать возможные негативные последствиям. Врач ориентируется на диагноз, сопутствующие заболевания, возраст и пол пациента, наличие аллергии или другой реакции на лекарственные средства, образ жизни.

Ответы на вопросы, возникающие по е-рецепту, есть в новом выпуске дайджеста изменений в здравоохранении для медицинского сообщества (https://bit.ly/3ZSGWXi).