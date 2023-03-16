Усі готові лікарські засоби, що містяться в Державному реєстрі лікарських засобів і підлягають відпуску за рецептом лікаря, продаватимуть тільки за електронним рецептом.

Це розповсюджується на:

антибіотики;

протисудомні засоби;

гормональні препарати (зокрема протизаплідні засоби);

препарати для лікування артеріального тиску;

серцевих хвороб тощо.

Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності державної, комунальної чи приватної клініки або ж лікар-ФОП, навіть якщо заклад не має договору з НСЗУ, а пацієнт не має декларації з сімейним лікарем, однак він має бути обов’язково зареєстрований в ЕСОЗ.

Зараз дивляться

Призначати медикаменти повинен лікар, тому що будь-які ліки – це ризик побічних ефектів, особливо якщо приймати їх самостійно. Деякі можуть викликати залежність. Більшість потребує регулярного моніторингу стану пацієнта чи навіть корекції плану лікування. Тому для здоров’я та життя пацієнтів критично важливим є лікарський нагляд.

Лише медичний спеціаліст може підібрати коректну діючу речовину, тривалість лікування, режим, ефективне та безпечне дозування, визначати сумісність препаратів, запобігати можливим негативним

наслідкам. Лікар орієнтується на діагноз, супутні захворювання, вік і стать пацієнта, наявність алергії чи іншої реакції на лікарські засоби, спосіб життя.

Відповіді на запитання, що виникають щодо е-рецепту, є у новому випуску дайджесту змін в охороні здоров’я для медичної спільноти (https://bit.ly/3ZSGWXi).