Министерство здравоохранения Украины предоставило разъяснение о возможности украинских граждан пересекать государственную границу в период военного положения для выезда в другие страны на лечение.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— 27 января правительство приняло постановление О внесении изменений в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, — говорится в сообщении.

Отмечается, что приказ Минздрава от 05.04.2022 г. № 574 четко определяет категории пациентов, медицинская и реабилитационная помощь которым может предоставляться за рубежом.

Сейчас смотрят Сообщается, что, как и раньше, если пациенты нуждаются в длительной или дорогостоящей медицинской помощи, оказание которой в настоящее время в Украине значительно ограничено из-за полномасштабной войны, они могут направляться на лечение за пределы государства. По информации из Минздрава, пропуск таких граждан через госграницу осуществляется: при наличии документов, подтверждающих право на выезд и въезд в Украину;

на основании письма министра здравоохранения Украины о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять для лечения. — Направление за границу на лечение в период военного положения нужно для того, чтобы разгрузить нашу медицинскую систему и направлять за границу пациентов, нуждающихся в длительном и дорогостоящем лечении, которое мы не можем обеспечить из-за войны, — подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко. Сообщается, что соответствие критериям направления за границу для лечения во время действия военного положения подтверждается формой первичной учетной документации № 027/о Выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного, заполненной врачом учреждения здравоохранения, осуществляющего координацию направления для лечения за границу. Отмечается, что выезд таких лиц разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой ступени родства (родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные).

Источник Минздрав

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