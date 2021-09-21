За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 5 159 человек. Из них 463 ребенка и 129 медработников.
Выздоровели за сутки – 2 156 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 137 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировано 1 086 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и в г.Киев (399).
- г. Киев — 399;
- Винницкая область — 77;
- Волынская область — 134;
- Днепропетровская область — 422;
- Донецкая область — 346;
- Житомирская область — 82;
- Закарпатская область — 79;
- Запорожская область — 202;
- Ивано-Франковская область — 96;
- Киевская область — 236;
- Кировоградская область — 15;
- Луганская область — 346;
- Львовская область — 518;
- Николаевская область — 61;
- Одесская область — 419;
- Полтавская область — 163;
- Ровенская область — 207;
- Сумская область — 139;
- Тернопольская область — 86;
- Харьковская область — 486;
- Херсонская область — 72;
- Хмельницкая область — 139;
- Черкасская область — 162;
- Черновицкая область — 212;
- Черниговская область — 61.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- Заболело – 2 355 805 человек.
- Умерло – 55 056 человек.
- Выздоровело – 2 233 573 человека.
Вакцинация в Украине:
С начала вакцинальной кампании иммунизировано 6 366 925 человек, из них получили одну дозу – 6 366 923 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 198 661 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 11 565 584 прививки.