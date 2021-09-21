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За минувшие сутки в Украине зафиксировано 5 159 новых случаев Covid-19

21 сентября, 08:16 Вікторія Яснопольська
врач
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 5 159 человек. Из них 463 ребенка и 129 медработников.

Выздоровели за сутки – 2 156 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 137 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировано 1 086 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419)  областях и в г.Киев (399).

  • г. Киев — 399;
  • Винницкая область — 77;
  • Волынская область — 134;
  • Днепропетровская область — 422;
  • Донецкая область — 346;
  • Житомирская область — 82;
  • Закарпатская область — 79;
  • Запорожская область — 202;
  • Ивано-Франковская область — 96;
  • Киевская область — 236;
  • Кировоградская область — 15;
  • Луганская область — 346;
  • Львовская область — 518;
  • Николаевская область — 61;
  • Одесская область — 419;
  • Полтавская область — 163;
  • Ровенская область — 207;
  • Сумская область — 139;
  • Тернопольская область — 86;
  • Харьковская область — 486;
  • Херсонская область — 72;
  • Хмельницкая область — 139;
  • Черкасская область — 162;
  • Черновицкая область — 212;
  • Черниговская область — 61.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • Заболело – 2 355 805 человек.
  • Умерло – 55 056 человек.
  • Выздоровело – 2 233 573 человека.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 6 366 925 человек, из них получили одну дозу – 6 366 923 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 198 661 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 11 565 584  прививки.

 

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , МОЗ , МОЗ України , статистика
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