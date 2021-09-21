За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 5 159 человек. Из них 463 ребенка и 129 медработников.

Выздоровели за сутки – 2 156 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 137 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировано 1 086 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и в г.Киев (399).

г. Киев — 399;

Винницкая область — 77;

Волынская область — 134;

Днепропетровская область — 422;

Донецкая область — 346;

Житомирская область — 82;

Закарпатская область — 79;

Запорожская область — 202;

Ивано-Франковская область — 96;

Киевская область — 236;

Кировоградская область — 15;

Луганская область — 346;

Львовская область — 518;

Николаевская область — 61;

Одесская область — 419;

Полтавская область — 163;

Ровенская область — 207;

Сумская область — 139;

Тернопольская область — 86;

Харьковская область — 486;

Херсонская область — 72;

Хмельницкая область — 139;

Черкасская область — 162;

Черновицкая область — 212;

Черниговская область — 61.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

Заболело – 2 355 805 человек.

Умерло – 55 056 человек.

Выздоровело – 2 233 573 человека.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 6 366 925 человек, из них получили одну дозу – 6 366 923 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 198 661 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 11 565 584 прививки.